Caretta carettaların yuvası antreman sahası oluyor

Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA

Bölgenin, nesli tehlikede olan Caretta Caretta’ların son yaşam alanı olduğuna dikkat çeken Sapan, “Bölgenin bozulmaması için gerekirse geceli gündüzlü nöbet tutacağız” dedi. Sapan’ın verdiği bilgiye göre, kumsalın 18 dönümlük bölümünde Ormanspor Amatör Spor Kulübü antreman yapacak.



Ormanspor’un antreman alanı

Sapan, Çıralı kumsalındaki gelişmelerin son iki ay içerisinde yapıldığına dikkat çekti. Ormanspor Amatör Spor Kulübüne verileceğine ilişkin duyumlar üzerine yanıtlaması istemiyle konuyu Orman ve Su Bakanı Sayın Veysel Eroğlu’na sorduğunu anlatan Sapan’a bakan verdiği yanıtta, “Ormanspor Kulübüne tahsis edilen alan, 1. derece doğal sit alanı içinde kalmakta olup, ne bugün ne de ileride konaklama tesisine dönüştürülmesi mümkün değildir. Yapılan sözleşmede tüm bu hükümler imza altına alınmıştır. Yapılan tüm işlemler Ormanspor Kulübü’nün menfaatleri gözetilerek yapılmıştır. Kulübün, kişi ya da kişilere rant sağlaması maksatlı kullanılması söz konusu değildir”.



Bakan Eroğlu’na: Usulsüzlüğü düzelt

Bakanın yanıtının üzerinde iki ay geçmeden Çıralı Sahilindeki 18 dönümlük alanın 10 yıllığına bir turizmciye günü birlik kiralandığına dikkat çeken Sapan, Eroğlu’na, ‘usulsüzlüğü düzelt’ çağrısı yaptı.



‘Carettaların yaşam merkezi’

CHP’li vekil, “Bir kez daha soruyorum ve yapılan usulsüzlüğün bir an önce düzeltilmesini bekliyorum. Bu bölge gerçekten hem turizm hem de doğal kaynakların korunması açısından çok önemli bir yerdir. Bu bölge, sizin daha önce yandaşlara peşkeş çekilen diğer yerlere benzemez. Bir taraftan dünyanın dört bir yanından burayı görmek için gelen turistler, bir taraftan ‘Caretta Caretta’ların yaşama ortamı olması sebebiyle büyük bir önem taşımaktadır.



‘Geceli gündüzlü nöbet tutarız’

Bu bölgenin bozulmasına asla izin vermeyeceğiz. Gerekirse gece, gündüz burada nöbet tutacağız. Bakanlığınızın görevi çevreyi korumak mı yoksa doğal sit alanlarını yandaşlara peşkeş çekmek midir? Bu yanlıştan derhal vazgeçilmelidir. Çıralı bizimdir, bizim kalacaktır!”



Tel örgü çekiliyor

Bölgede inşaat çalışmaları başlatan turizm firması, iki gün önce kiraladığı alana tel örgü çekmeye başlamıştır. Nesli dünya çapında tehlike altında bulunan ‘caretta caretta’ların elde kalan son yaşam alanlarından birisi Antalya’daki Çıralı kumsalıdır. Çevre Bakanlığı’nın 2009/10 sayılı “Deniz Kaplumbağalarının Korunması Genelgesi”, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ve 2872 sayılı Çevre Kanunu deniz kaplumbağaları ve yaşama ortamlarının korunması açısından gerekli tedbirlerin uygulanmasına hükmetmektedir.



Kiralanan alan orman arazisi

Tahsise konu olan 397 Parsel no’lu alan “orman arazisi’dir. Yenilenmekte olan Koruma Amaçlı İmar Planı’na göre yapılaşmaya kapalıdır ve başka bir amaçla kullanılamaz. Söz konusu Karar’da bu alanın özel bir öneme ve doğal karaktere sahip olduğu belirtildiği halde, plan onaylanıncaya kadar geçici süreyle kiralanmasının uygun bulunması önemli bir çelişkidir.