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Çevre

Caretta carettalar yumurtalarını Akdeniz sahiline bırakmaya başladı

Yumurtlamak haricinde karaya hiç çıkmayan caretta carettalar oksijeni havadan almasına rağmen uzun süre su altında kalabilir

28 Haziran 2012 18:21

Caretta carettalar, bu yıl da yumurtlama mevsiminin gelmesiyle karaya çıkarak yumurtalarını Akdeniz sahillerine bırakmaya başladı.

Dünyadaki en önemli üreme alanları Türkiye'deki Akdeniz sahilleri olan caretta carettalar, yumurtalarını sahile genellikle geceleri bırakıyor.

Dün gece Antalya'nın Demre ilçesindeki Taşdibi Plajı kumsalına çıkan bir caretta caretta, yumurtalarını kumsalda açtığı çukura bıraktı. Daha sonra yumurtalarının üzerine kumla kapatan caretta caretta, tekrar denize döndü.

Gece caretta carettanın plajda yumurtlamasını gören Halil Karakuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşları ile sahilde oturduklarını belirterek, ''Sahilde bir caretta caretta olduğunu fark ettik. Hasta olduğunu düşünerek itfaiyeye haber verdik. Daha sonra yumurtladığını fark ettik. Yumurtaları gömdükten sonra üstünü kapatıp tekrar denize döndü'' dedi.

Yumurtlamak haricinde karaya hiç çıkmayan caretta carettalar oksijeni havadan almasına rağmen uzun süre su altında kalabilir. Yumurtalarını gece kumsallarda açtıkları çukurlara gömer, bir defasında 100 yumurta bırakabilirler. Yavrular 2 aylık kuluçka döneminden sonra yumurtadan gece çıkarak denize gider.

En önemli yumurtlama bölgesi Adananın Yumurtalık ilçesi ve Belek, Anamur, Köyceğiz, Dalyan sahilleri olan caretta carettalar, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altındadırlar. (Cumhuriyet)

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