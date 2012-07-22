Caretta carettalar Türkiye sahillerine 2 bin 400 yuva yaptı

Türkiye sahillerinde 2012 yılında yapılan sayımda, yaklaşık 2 bin 400 deniz kaplumbağası yuvası tespit edildi.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bilimsel çalışmalar kapsamında bu yıl içinde 5 ilde belirlenen 21 yuvalama alanında yaklaşık 2 bin 400 yuva tespit edildi.

Yuvaların 200'ü Dalyan'da, 20'si Dalaman-Sarıgerme'de, 20'si Fethiye'de, 600'ü Belek'te, 65'i Olimpos-Çıralı'da, 122'si Alata'da, 144'ü Kazanlı'da, 94'ü Davultepe'de, 524'ü Anamur'da, 258'i Akyatan'da, 294'ü Samandağ'da, 38'i Göksu Deltası'nda bulunuyor.

Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri; halktan, kaplumbağa üreme sezonu olan 1 Nisan-30 Eylül tarihleri arasında kumsalları dikkatli kullanmalarını istedi.



8 türün 5'i Türkiye'de



Yaklaşık 110 milyon yıldır yerküre üzerinde yaşadığı bilinen deniz kaplumbağaları, yakın akrabalarından birçok canlı türünün yok olmasına karşılık, uzun bir zaman periyotu boyunca tabii koşullara üstün bir ekolojik tolerans göstererek nesillerinin devamını başarıyla sürdürebilen ender canlılardan biri olma özelliğini taşıyor.

Tüm dünyada doğa koruma açısından bir sembol durumunda olan deniz kaplumbağaları, son 40-50 yıllık zaman zarfında çevre kirliliği, turizm ve sahillerde ikinci konut kullanımı, balıkçılık faaliyetleriyle kumsallardan kum alımı gibi faaliyetler sonucu önemli ölçüde tehlike altına girdi.

Nesillerinin korunması ve devamlılığı için bir dizi çalışmanın yapıldığı deniz kaplumbağaları, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden Bern ve Barcelona sözleşmeleri kapsamında, ayrıca ulusal mevzuat gereği 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile koruma altına alındı.

Türkiye'de deniz kaplumbağaları ile ilgili tüm faaliyetler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor ve koordine ediliyor.

Yerküre üzerinde günümüzde 8 tür deniz kaplumbağası yaşarken, bu türler içinde 5 tür Akdeniz'de bulunuyor. Akdeniz'de bulunan türler içinde ise Caretta caretta ve Chelonia mydas türleri, Türkiye'nin Akdeniz sahillerini önemli ölçüde yuvalama alanı olarak kullanıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle her yıl Deniz Kaplumbağaları İzleme ve Koruma Projeleri kapsamında yuva tespit çalışmaları yürütülüyor.