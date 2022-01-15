Caretta caretta’ların koruma alanı ilan edilen Kumköy sahilindeki kaçak barakalar için yıkım talimatı

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Çevre Bakanlığı’ndan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının koruma alanı ilan edilen Kumköy sahiline kurulan barakaların kaldırılması yönünde Antalya Aksu Belediyesi’ne yazı gönderildiğini yazdı.

Belediyeye gönderilen yazıda, “Bu çerçevede Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nce Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na 22/09/2021 tarih ve 1783368 sayılı yazı ile suç duyurusunda bulunulmuş, bununla birlikte Komisyon kararı Aksu Belediye Başkanlığı’na 04/01/2022 tarih ve 2617304 sayılı yazıları iletilerek izinsiz uygulamaların Aksu Belediyesi’nce kaldırılması talep edilmiştir” denildi.

“Lütfen, o çardakları yapıp çöpleri atanlara, yine orada yüz yüze bir eğitim verilsin”

Hürriyet yazarı Çekirge, bugünkü köşesinde sahile baraka kuranları eleştirdi. Sahildeki “Çardak yapmak yasaktır” ve “Çöp dökmek yasaktır” yazılarını hatırlatan Çekirge, “Cehalet mi desek... Ne dersek diyelim... Yıkım kararını alkışlıyoruz. Şimdi bir şey daha öneriyorum: Lütfen, o çardakları yapıp çöpleri atanlara, yine orada yüz yüze bir eğitim verilsin. Doğaya ve insana saygı eğitimi” dedi.

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TIKLAYIN - Caretta caretta’ların koruma alanı ilan edilen Kumköy sahili kaçak barakayla doldu!