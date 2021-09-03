Caretta caretta kaplumbağalarının üzerine ahşap yürüme yolu koyan iki otele 482 bin TL ceza

Antalya’da caretta caretta kaplumbağalarının üreme kumsalına ahşap yürüme yolu koyarak kaplumbağaların ölümüne neden olan iki otele, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı toplamda 482 bin 790 TL idari para cezası kesti. Bakanlığın, iki otel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Antalya Belek’te, 23 yıldır deniz kaplumbağalarının mayıs-ekim ayları arasındaki yuvalama, yavruların yuvadan çıkışı, bunların kayıt altına alınması ve korunması çalışmaları yürüten Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) üyeleri, 26 Ağustos sabahı beş yıldızlı bir otelin, yuvalama alanlarının üzerine ahşap yürüme bandı koyduğunu belirlemişti. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya oyan caretta caretta kaplumbağalarının yürüme bandı altında öldüğü belirtilmişti.

Haberlerin yayınlanmasının ardından, Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, olayın Antalya Serik Boğazkent kıyı kesiminde, caretta caretta üreme kumsalında yaşandığını tespit etti. Alanın “Deniz Kaplumbağaları Üreme ve Koruma Alanları Birincil Koruma Bölgesi” içinde kaldığı belirlendi.

İl müdürlüğü ekipleri, 27 Ağustos’ta sahilde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonucunda, Port Nature Luxury Resort Hotel’inde kaplumbağa yuvalarının üzerine ahşap yürüme bandı konulduğu ve 60 yavrunun denize ulaşmadan öldüğünü tespit edildi. Ayrıca, yine ahşap yol yapan Orange County Resort Hotel önündeki sahilde de 70 yavru kaplumbağanın kurtarıldığı belirtildi.

“Biyolojik çeşitliliği tahrip"

İncelemelerin ardından il müdürlüğü, iki otele ayrı ayrı idari para cezası kesti. Ceza kararı, Çevre Kanunu’nun 20. maddesine dayandırıldı. Buna göre; otellerin, “biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri”, “Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı hareket ettikleri”, “sulak alanlar için belirlenen koruma ve kullanım usul ve esaslarına aykırı davrandıkları” belirtildi.

Bakanlık, otellere, “Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek Para Cezalarına İlişkin Tebliğ” uyarınca ayrı ayrı 241 bin 395 TL idari para cezası kesti. İki otele toplamda, 482 bin 790 TL ceza uygulandı.

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, ayrıca tüm bu tespitleri ile birlikte 2 Eylül’de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.