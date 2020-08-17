Cardi B, Türk yönetmenlere seslendi: Bir sultan dizisi daha yapar mısınız?

Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra Kösem Sultan'ı da izlemeye başlayan dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Türk yönetmenlere seslendi. Cardi B, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Lütfen bir sultan dizisi daha yapar mısınız? Buna hayatımda ihtiyacım var. Gerçekten feci şekilde ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

Muhteşem Yüzyıl'ın sıkı takipçisi olan rapçi Cardi B, Kösem Sultan dizisine de başladığını açıklamış ve Hürrem hayranı olduğunu Twitter'dan dile getirmişti.

Gerçek adı Belcalis Almanzar olan Grammy ödüllü sanatçı, Muhteşem Yüzyıl'ın final bölümünü izledikten sonra Twitter hesabından Türk yönetmenlere seslendi.

"Gerçekten feci şekilde ihtiyacım var"

Cardi B yaptığı paylaşımda "Türk yönetmenler, lütfen bir sultan dizisi daha yapar mısınız? Buna hayatımda ihtiyacım var. Gerçekten feci şekilde ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

Eşi Offset ile birlikte Instagram'dan bir canlı yayın yapan Cardi B, geçen günlerde Türkiye'ye gelmek istediğini söylemişti. Ünlü rapçi, kendisine eşlik etmek için Offset'i de ikna etmeye çalıştığını belirtmişti.

"Osmanlı İmparatorluğun'dan çok etkileniyorum ama Offset 16 saat uçmak istemiyor"

Cardi B, yayın esnasında şunları söylemişti:

"Türkiye'ye gitmek istiyorum. Sebebi ise Osmanlı İmparatorluğun'dan çok etkileniyorum ama birisi (eşi Offset'i kastederek) 16 saatlik uçuş yapmak istemiyor! Ben 16 saatlik uçuşa dayanabilirim ama bir yandan Offset'i de anlayabiliyorum. Ben oraya gidip, müze gezeceğim."

"Türkiye, kendimizi kısıtlamamız gereken bir ülke değil" diyen Cardi B, "Osmanlı İmparatorluğu beni etkiliyor ve ne zaman olur bilmem. Bir şekilde gitmek istiyorum. Tarihi çok severim" şeklinde konuşmuştu.