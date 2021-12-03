Cardi B: Playboy ailesine katılmak bir rüya gibi

ABD'li rapçi Cardi B, medya ve yaşam ürünleriyle tanınan Playboy'un misafir kreatif direktörü oldu. Şirket kapak güzelleriyle ünlü derginin yanı sıra kozmetik, giyim ve iç çamaşırı üretimi de yapıyor. Ünlü rapçi, "Playboy ailesine katılmak benim için bir rüya gibi" dedi.

Cardi B markanın ilk misafir kreatif direktörü unvanını aldı. Grammy ödüllü şarkıcı moda, cinsel sağlık ürünleri, editöryal içerikler ve daha pek çok alanda markayla birlikte çalışacak.

Rapçi bu fırsatı "rüyanın gerçekleşmesi" diye niteledi. Cardi B basına yaptığı açıklamasaysa şunları dile getirdi:

"Sansürsüz yaratıcılık için orijinal bir platform"

"Hatırlayabildiğim kadarıyla kendimi Playboy'a hep bağlı hissediyordum. Gerçekten sansürsüz yaratıcılık için orijinal bir platform ve kişisel özgürlükler için mücadele etme konusundaki inanılmaz mirasından ilham alıyorum. Şimdiden çok fazla fikrim var, sabırsızlanıyorum!"

Playboy ve Cardi B işbirliğiyle piyasaya sürülecek ürünler Playboy markasını ve topluluğunu genişletmeyi amaçlıyor.

Ortaklığı Twitter hesabından duyuran Cardi B şu ifadeleri kullandı:

"@playboy'un yaratıcı liderliğindeki yeni platformu CENTERFOLD'un kurucu üyesi ve Kurucu Kreatif Direktörü olarak partiyi başlatıyorum."