Cardi B'nin eşi Trump destekçilerine silah doğrulttuğu için gözaltına alındı; ünlü rapçi polise tepki gösterdi

ABD’li ünlü rapçi Cardi B, Cumartesi eşi rapçi Offset’in Trump destekçilerine silah doğrulttuğu gerekçesiyle gözaltına alındığı sırada polisle karşı karşıya geldi.

Independent Türkçe'nin Daily Mail'dan aktardığı haberine göre arkadaşlarının onu tuttuğu sırada Cardi B, "O benim kocam neden ona silah doğrultuyorsunuz?" diye polislere bağırdı. Polisin, arabadan uzaklaşmasını istediği 28 yaşındaki Offset’in, "Hiçbir yere gitmiyorum" dediği duyuldu.

Offset götürülürken sanatçı, "Bu delilik. Eşim silahlı değil. Eşim silahlı değil" diye bağırdı. Daha sonra Offset aracından uzak bir noktada polisler tarafından sorgulanırken görüntülendi.

Offset herhangi bir ceza almadan serbest bırakılsa da Cardi B’nin kuzeni 20 yaşındaki Marcelo Almanzar halka açık alanda gizli biçimde silah taşımakla suçlandı. Ancak o da daha sonra 35 bin dolar (yaklaşık 281 bin TL) kefaletle serbest bırakıldı.

Cardi B ve Offset, Cumartesi Trump destekçilerinin miting alanından geçerken paylaştıkları videolarla gündeme gelmişti. Cardi B, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "saldırıya uğramaktan" korktuğunu söylemişti.