Cardi B, ikinci çocuğuna hamile olduğunu sahnede duyurdu

Rapçi Cardi B, ikinci çocuğuna hamile olduğu BET Ödülleri'nde sahne aldığı sırada duyurdu.

Cardi B, sahne aldığı BET Ödülleri'nde hamilelik karnını ortaya çıkaran bir kıyafet tercih ederek hayranlarına hamilelik haberini vermiş oldu.

Cardi B ve eşi Offset, ilk çocuklarının haberini de Saturday Night Live programı sırasında duyurmuştu.

Cardi, dün geceki BET Ödülleri'nde beş kategoriden aday gösterildi. Adaylıklar en iyi kadın hiphop sanatçısı, en iyi işbirliği (WAP), izleyicilerin seçimi ödülü (WAP), yılın klibi (WAP ve Up) oldu.