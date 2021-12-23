Cardi B, eşi Offset'e doğum günü hediyesi olarak 2 milyon dolar hediye etti

ABD'li rapçi Cardi B, eşi Offset'e doğum günü hediyesi olarak 2 milyon dolar (yaklaşık 24 milyon TL) hediye etti. Yıldız isim, 14 Aralık'ta doğan ve 30 yaşına giren Offset için iki gün önce parti düzenledi.

Partide eşine "Ne seviyorsun? Evet doğru. Biraz gangster parası" diyen Cardi B, "Bebeğim, doğum günü hediyem bu. 2022'de pek çok iş girişiminin olacağını biliyorum. Dolayısıyla bu hediyeyi seçtim. İşte 2 milyon dolar. Seni seviyorum" ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki Cardi B, partide 1 dolarlık (yaklaşık 12 TL) banknotlar halinde 100 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 200 bin TL) saçtıklarını paylaştı.

Cardi B, iki çocuğunun babası Offset'in kendisini aldattığı iddialarının ortaya çıkmasının ardından geçen sene eylülde boşanma davası açmış ancak iki ay sonra fikir değiştirmişti.

Serveti 40 milyon dolar

Page Six'in aktardığına göre Cardi B'nin serveti 40 milyon dolar (yaklaşık 470 milyon TL). Ünlü rapçi, üç yaşındaki kızı Kulture'a 48 bin dolar (yaklaşık 565 bin TL) değerinde çanta almasıyla ağustosta gündeme gelmişti.

Cardi B bu ayın başında medya ve yaşam ürünleriyle tanınan Playboy'un ilk misafir kreatif direktörü olmuştu.



