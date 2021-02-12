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Cardi B'den Sevgililer Günü tavsiyesi: Eğer çiçek alırlarsa siz de onlara ot verin

12 Şubat 2021 19:11

ABD'li ünlü rapçi Cardi B, Twitter'da hayranlarıyla Sevgililer Günü'ne dair konuştu ve bazı önerilerde bulundu. Cardi B bahsi geçen şarkılarıyla hayranlarının beğenisini almayı başarsa da farklı çevrelerden müstehcenlik eleştirileri almıştı. 

Daha önce eşi Offset'e boşanma davası açsa da Cardi B bu kararından kısa süre sonra vazgeçmiş ve "Tipik bir çiftiz, erken evlenmiş iki genç g**üz, biz buyuz" ifadelerini kullanmıştı. 

Öte yandan yaptığı son paylaşımıyla kadınların sevgililerine hediye almalarına dair geleneksel yaklaştığı anlaşılan rapçi, bir hediyeye erkeklerden daha fazla para harcanmaması gerektiğini düşündüğünü söyledi. 

Metro'nun haberine göre Cardi B şu ifadeleri kullandı:

"Evet! Erkekler de Sevgililer Günü için hediye almayı hak ediyor ancak hediye kadınlara verilecek hediyeden daha ucuz olmalı."

Düşüncesini örnekleyen rapçi şunları ekledi:

"Eğer size çiçek alırlarsa siz de onlara ot verin."

Cardi B daha önce çantalarına harcadığı dudak uçuklatan miktarla gündeme gelmiş ve hatta ırkçı yorumlarla karşılaşmıştı. O dönem pahalı çanta koleksiyonuna getirilen eleştirilere cevap veren 28 yaşındaki şarkıcı bir video yayımlamıştı. Şarkıcının eşi Offset de çantaların tutarını gösteren fişi Instagram hesabından paylaşmıştı. Fişte yer alan bilgiye göre Cardi B'nin çantalarının tutarı 130 bin dolardı (yaklaşık 1 milyon 55 bin TL).

Cardi BCardi B Sevgililer GünüSevgililer Günü
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