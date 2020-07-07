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Cardi B'den Muhteşem Yüzyıl yorumu: Nurbanu'dan nefret ediyorum, Hürrem takımındayım

07 Temmuz 2020 16:05

Muhteşem Yüzyıl dizisini takip ettiği için gündem olan ABD'li rapçi Cardi B, dizide Hürrem Sultan karakterini tuttuğunu söyledi.

Geçen hafta diziyi izlediğini Instagram hesabından paylaşan Cardi B, bu hafta da Twitter üzerinden dizinin kritiğini yaptı. Şehzade Mustafa ile ilgili bir bölümü izlerken paylaşım yapan Cardi B, nnce Nurbanu karakteri için "Nurbanu’dan nefret ediyorum" yazdı.

Cardi B daha sonra "Üzgünüm balım, bu Hürrem" yazdı. Bir takipçisinin ‘Şehzade Mustafa öldüğünde ağladın mı?’ sorusunu cevaplayan B “Gerçekten üzüldüm. Ben Hürrem’in tarafındayım ama Mustafa’nın ölümü gerçekten beni üzdü” dedi.

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