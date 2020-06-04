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Cara Delevingne panseksüel olduğunu açıkladı

“Ben çok değişiyorum, sürekli farklı hissediyorum"

04 Haziran 2020 13:03

Ünlü model Cara Delevingne, kendini pansensüel olarak tanımladığını açıkladı.

Variety dergisine konuşan Cara Delevingne, daha önce kendini tanımlamak etiket kullanmayı tercih etmediğini söyledi. Delevingne, “Ben çok değişiyorum, sürekli farklı hissediyorum. Bazı günler daha kadınsı bazı günler daha erkek gibi hissediyorum” dedi.

27 yaşındaki model, “Bence ben panseksüelim” dedi. Delevingne sözlerine şöyle devam etti, “İnsan kendini nasıl tanımlıyor olursa olsun o kişiye aşık olurum ve bu kadar. Ben kişinin kendisinden etkileniyorum” dedi.

Panseksüellik nedir?

Panseksüellik, kişinin cinsiyet durumlarının ötesinde, her insandan etkilenebildiği bir yönelim.

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