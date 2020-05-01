Cara Delevingne 'çılgınca bir şey yapacağım' dedi, telefon numarasını paylaştı

Dünyaca ünlü İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne, sosyal medya hesabından, "Şimdi çılgınca bir şey yapacağım" diyerek, telefon numarasını takipçileriyle paylaştı.



Cara Delevingne, sosyal medya hesabından telefon numarasını paylaşarak hayranlarıyla sohbet etmek istediğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cara Delevingne "Şimdi çılgınca bir şey yapacağım" diyerek sosyal medya hesabından telefon numarasını paylaşarak bana mesaj atın sözlerini kaydetti.

Daha önceden Koronavirüs salgını yüzünden insanlarla sohbet edip onların morallerini yükseltmeyi amaçlamak adına eski tenisçi Maria Sharapova da telefon numarasını paylaşmıştı.