Çaput bağlama geleneğine çevreci tepkisi

Çevreciler artık daha örgütlü

'Yeşiller'den nükleer karşıtı eylem

Kuşadası Eko Sistemi Koruma Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, Güzelçamlı beldesindeki Zeus Mağarası bölgesinde, ziyaretçilerin adak niyetiyle gelişi güzel kağıt mendiller, peçeteler, naylonlar bağlamasının çevre kirliliği oluşturduğunu belirti.Bahattin Sürücü, yaptığı yazılı açıklamada, Dilek Yarımadası–Büyük Menderes Deltası Milli Parkı mevkisindeki Zeus Mağarası'nın, bölgenin önemli turizm bölgelerinden olduğunu, maki bitkilerinin sıklığı nedeniyle yoldan bakıldığında görülemediğini ifade etti.Anadolu'da bazı ağaçlara ve kutsal sayılan yerlere bez bağlamanın, bu yolla adakta bulunarak, dilek dileme geleneğinin bugün de sürdürüldüğünü kaydeden Sürücü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Eski bir Türk geleneği olan, çaput bağlama yoluyla dilek dileyerek, kansız kurban sayılan adak adama inancı, Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi, Zeus Mağarası'na gelen ziyaretçiler tarafından da devam ettirilmektedir. Ancak bugün bu gelenek birçok yerde gelişi güzel kağıt mendiller, peçeteler, naylonlar bağlanarak yapılmakta, bu da çevre kirliliğine yol açmaktadır. En büyük çevre sorunlarımızdan biri olan çöplerin, Zeus Mağarası'nın en kuytu köşesinde bile yerini bulduğu, araba tekerlekleri, demir ızgaralar, içki şişeleri, şemsiye sapları, şapkalar ve dışarıdan atılan ağaç parçalarının mağaranın dip kısmına kadar girdiği görülmektedir."