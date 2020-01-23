Captain Marvel 2 yola çıktı

Başrolünü Brie Larson‘ın oynadığı, Marvel Sinematik Evreni’ndeki ilk kadın süper kahraman filmi Captain Marvel’ın devam filmi Captain Marvel 2 için hazırlıklara başladı.



Captain Marvel 2’nin senaryosunu Megan McDonnell kaleme alacak. Anna Boden ve Ryan Fleck’in yönettiği Captain Marvel, savaş pilotu Carol Danvers’ın, iki farklı uzaylı toplumu arasındaki galaktik savaşın ortasında kalan Dünya’yı kurtarmasını konu alıyordu.

The Hollywood Reporter’ın haberine göre Marvel, Brie Larson’ın Carol Danvers rolüne geri döneceği Captain Marvel 2 için hazırlıklara başladı. 90’lı yıllarda geçen ilk Captain Marvel filmden sonra yeni Captain Marvel filminin hikâyesi günümüze taşınacak. Marvel, Captain Marvel 2’yu 2022 yılında izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor.