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Politika

'Çapsız' tweet'i komisyonu gerdi

Toplantının ardından Elvan, milletvekili danışmanlarının salondan çıkmasını istedi

07 Kasım 2012 00:16

 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, CHP'li Müslüm Sarı'nın danışmanının Twitter'dan Dışişleri Bakanı Davutoğlu'na yönelik 'çapsız' nitelemesinde bulunduğu iddiası gerginliğe neden oldu.
 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, CHP Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş ile CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı'nın danışmanlarının komisyon salonundan ''tweet'' atmaları tartışmalara neden oldu.
 
Dışişleri Bakanlığı'nın 2013 yılı bütçesi görüşmeleri sürerken AK Parti'li milletvekilleri, CHP'li Güneş ile Sarı'nın danışmanlarını toplantı salonundan tweet attıklarını ifade ettiler.
 
Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, komisyon salonunda CHP'li milletvekillerinin danışmanlarının attıkları tweet ve fotoğraflarla ilgili uyarıda bulundu. Sarı'nın danışmanının Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na ''çapsız'' nitelendirmesinde bulunduğunu belirten Elvan, bu danışmanları kınadığını söyledi.
 
Bu sırada tartışma çıkması üzerine Elvan, toplantıya ara verdi.
 
Toplantının ardından Elvan, milletvekili danışmanlarının salondan çıkmasını istedi.
 
Müslim Sarı, twitter hesabının kendisine ait olduğunu ancak ''tweet''i kendisini atmadığını belirterek, gerekli uyarılarda bulunacağını ifade etti.
 
Hurşit Güneş de danışmanının attığı ''tweet''lerde AK Parti milletvekillerini rencide edecek bir şey olmadığını vurgulayarak, ''Hiç bir biçimde hiç bir rakip partinin mensuplarıyla ilgili, şahsiyetleriyle ilgili bir eleştirimiz olamaz, eleştirimiz uygulanan politikalarla ilgilidir'' dedi.
 
Elvan da ''Başkan'ın izni olmadan herhangi bir danışmanın resim çekip bununla ilgili yorum yapma yetkisi yok'' diye konuştu.
 
Öte yandan, Sarı'nın bütçeyle ilgili yaptığı konuşmada Bakan Davutoğlu'nu Enver Paşa'ya benzetmesine AK Parti'li milletvekilleri tepki gösterdi.
 
Komisyon Başkanı Elvan, ''Davutoğlu ile Enver Paşa'yı kıyaslamanız hakaretin ta kendisi. Bu yakıştırma uygun olmadı. Üzüldüm, rahatsızlık hissettim'' diye konuştu.
 

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