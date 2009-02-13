Çapraz organ bağışı hayat kurtardı

Antalya'da özel bir hastane gerçekleştirilen çapraz nakille iki erkek, birbirlerinin eşlerine böbreklerini bağışladı.



Antalya Medical Park Hastane Kompleksi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, böbrek hastası 7 çocuk annesi 48 yaşındaki Gülsün Özcan ile 2 çocuk annesi 50 yaşındaki Safiye Çağatay'a eşleri böbreklerini bağışlamak istedi.



Gülsün Özcan'ın 35 yıllık eşi Tahsin Özcan ile Safiye Çağatay'ın 29 yıllık eşi Salim Çağatay'ın kan grupları eşlerininkiyle uyum sağlamayınca iki erkek birbirlerinin eşlerine böbreklerini bağışlamaya karar verdi.



Çapraz nakille hayatları kurtuldu



Çapraz nakille eşlerinin hayatlarını kurtaran Tahsin Özcan ile Salim Çağatay, artık kocaman bir aile olduklarını, canlarından parça vererek hayat arkadaşlarının yaşamlarını kurtardıklarını belirterek, bunun bütün erkeklere örnek olmasını diledi.



Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 50 yaşındaki Safiye Çağatay, 10 yıl önce böbrek hastalığına yakalandığını ve emekli tarih öğretmeni eşi Salim Çağatay'ın haberi duyduğunda, "Hiç canını sıkma. Bende 2 böbrek var, birini sana verebilirim" dediğini belirtti. Bir yıl önce diyalize girmeye başladığını ve böbrekleri görev yapamaz hale geldiğinde eşinin bir böbreğini bağışlamak istediğini kaydeden Safiye Çağatay, kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle sözünü tutamadığını bildirdi. Safiye Çağatay, kayınvalidesinin ve erkek kardeşinin de koşulları uygun olmadığı için istemelerine rağmen bağış yapamadıklarını ifade etti.



Eşiyle kanı uyuşmadı



Niğdeli ev hanımı Gülsün Özcan da böbrek hastalığının 6 yıl önce ortaya çıktığını, 5 yıl diyalize girdiğini söyledi. İnşaat taşeronu olan eşi Tahsin Özcan'ın yaklaşık bir yıl önce bir gazetede Prof. Dr. Alper Demirbaş'ın yaptığı başarılı bir böbrek nakli haberini görüp kupürünü keserek cebinde taşımaya başladığını ifade eden Özcan, eşiyle Antalya'ya geldiğini ancak kan grubu uyuşmayınca eşinden nakil yapılamadığını bildirdi.



Çağatay ve Özcan çifti, 2 ay önce doktorlar tarafından birbirleriyle tanıştırıldıklarını ve eşleriyle kan gruplarının uyuştuğunu, isterlerse çapraz nakil yapılabileceğini söylemeleri üzerine bağış yapmaya karar verdiklerini ve naklin gerçekleştirildiğini kaydetti.



Çapraz nakil ameliyatını yapan ekibin başkanı Prof. Dr. Alper Demirbaş da Türkiye'de kadınlar eşlerine hiç düşünmeden organ bağışlarken erkekler arasında maalesef hastalandığı için eşlerinden boşananları veya üzerine kuma getirenleri gördüklerini belirterek, o nedenle bu iki eşi çok takdir ettiğini bildirdi.

