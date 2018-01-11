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Kültür-Sanat

Cappadox 2018'in teması belli oldu: Sessizlik

Cappadox’un çağdaş sanat programının küratörlüğünü Fulya Erdemci ve Ilgın Deniz Akseloğlu üstlendi

11 Ocak 2018 18:07

Müzik, çağdaş sanat, gastronomi ve açık hava disiplinlerinin bir araya geldiği etkinliklerde yerel ve ulusal yaratıcıları, tüm dünyadan katılımcılarıyla buluşturan Cappadox’un bu yılki teması “Sessizlik” oldu.

Cappadoxluların ve Kapadokyalıların yoğun ilgisi üzerine 6 güne uzatılarak Volkswagen ana sponsorluğunda 14 – 19 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Cappadox 2018, sessizliği irdeleyerek katılımcıları, “ses”in olmadığı durumda duyduklarını, algıladıklarını ve söylediklerini düşünmeye davet ediyor. Tatilini bayram sonrasına uzatmak ve bayram trafiği yoğunluğundan kaçmak isteyen katılımcılar yeni tarih düzenlemesi ile Cappadox’u deneyimleyebilecek.

Cappadox’un çağdaş sanat programının küratörlüğünü üstlenen Fulya Erdemci ve Ilgın Deniz Akseloğlu (Yardımcı) her yılın temasını da çağdaş sanat disiplininden hareketle belirliyor. Bu sene çağdaş sanat programı John Cage’in, rastlantısal müziğinde zamansallığı inşa ederken sessizliği tam da merkeze oturttuğu yaklaşımından ilham alıyor. Cage, bu yaklaşımını, 1952’de çığır açan performansı 4’33” (4 dakika 33 saniye) ile radikal bir noktaya taşıyor. Dinleyiciler, “mutlak” sessizlik içinde konser salonunda oturmuş Cage’in yeni bestesinin dünya prömiyerini beklerlerken, çıkardıkları istemsiz sesler bestenin kendisini oluşturur. Sessizlik, genellikle, bir performansın başını veya sonunu belirler, ancak 4’33” ’de, performansın ta kendisidir. Notasız ve çevresel seslere işaret eden 4’33”, çevremizle (ve de kendimizle) ilgili bilinçli bir farkındalığa çağırır.

Cappadox 2018’nin çağdaş sanat programı, 14 Haziran – 9 Temmuz 2018 tarihleri arasında devam edecek.

 

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