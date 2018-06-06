Cappadox 2018 'Sessizlik' temasıyla başlıyor; işte müzikten gastronomiye, çağdaş sanattan yogaya etkinlik programı

Müzik, çağdaş sanat, gastronomi ve açık hava disiplinlerinin bir araya geldiği etkinliklerde yerel ve ulusal yaratıcıları, tüm dünyadan katılımcılarıyla buluşturan Cappadox, 14 - 19 Haziran'da Kapadokya'da. Etkinliğin bu yılki teması ise “Sessizlik.”

Volkswagen ana sponsorluğunda gerçekleşecek Cappadox 2018, sessizliği irdeleyerek katılımcıları, “ses”in olmadığı durumda duyduklarını, algıladıklarını ve söylediklerini düşünmeye davet ediyor.

Cappadoxluların ve Kapadokyalıların yoğun ilgisi üzerine 6 güne uzatılan etkinlik tatilini bayram sonrasına uzatmak ve bayram trafiği yoğunluğundan kaçmak isteyen katılımcılar yeni tarih düzenlemesi ile Cappadox’u deneyimleyebilecek.

Kâşif paketi tükendi

Tek seferde satın alıp, kendi Cappadox programını hazırlayabileği gibi, etkinlik için farklılaştırılmış özelliklerde dört paket bulunuyor; Gezgin, Kâşif, Yolcu ve Maceracı. Ancak yapılan açıklamaya göre kâşif paketi tükendi.

Müzik programında kimler yer alıyor?

Cappadox'un bu yılki müzik programında, Mulatu Astatke, İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions, ALA.NI, Mercan Dede, Christian Löffler, Yazz Ahmed, Nicola Cruz, Birsen Tezer, Flamingods, Duman, Kalben, Tsu!, BaBa ZuLa, Ceylan Ertem, Gaye Su Akyol, Islandman, Feathered Sun, Fontän, Ahmet Aslan, Gigi Masin, The Dwarfs of East Agouza, Populous, Chihei Hatakeyama, Dijf Sanders, Cero 39, Hey! Douglas, Erkan Oğur Quartet yer alıyor.

Çağdaş Sanat

Küratörlüğünü Fulya Erdemci ve Ilgın Deniz Akseloğlu’nun (Yardımcı Küratör) üstlendiği Cappadox 2018 Çağdaş Sanat Programı’nda ses ve ışık enstalasyonlarından performanslara, heykel yerleştirmelerinden video çalışmalarına uzanan, bağlama duyarlı ve mekana özel projeler yer alacak.

Bu sene çağdaş sanat programı John Cage’in, rastlantısal müziğinde zamansallığı inşa ederken sessizliği tam da merkeze oturttuğu yaklaşımından ilham alıyor. Cage, bu yaklaşımını, 1952’de çığır açan performansı 4’33” (4 dakika 33 saniye) ile radikal bir noktaya taşıyor. Dinleyiciler, “mutlak” sessizlik içinde konser salonunda oturmuş Cage’in yeni bestesinin dünya prömiyerini beklerlerken, çıkardıkları istemsiz sesler bestenin kendisini oluşturuyor.

Cappadox 2018’in Çağdaş Sanat Programı’nda 14 sanatçı ve sanatçı grubu tarafından “Sessizlik” teması etrafında düşünülen ve üretilen işlerin yanı sıra, Ortahisar’la ilgili bir fotoğraf sergisi, yerel bir STK ile işbirliği ve tematik yürüyüşler ve çağdaş sanat turları da bulunuyor.

Gastronomi

Cappadox 2018’de, katılımcılar Mustafa Otar önderliğinde yapılacak Doğada Açık Ateşte Pişirme, Gurme Tadım, Piknik ve Gece Atıştırması etkinlikleriyle Kapadokya coğrafyasının tatlarıyla buluşacak.

"Doğada Açık Ateşte Pişirme" ile katılımcılar tüm gece boyunca islenmiş etler, toprağın altında 6-8 saat pişmiş sebzeler, fırının tavında pişen yemekler ve ateşin farklı uygulamalarla yiyeceklere lezzet kattığı zengin bir menü deneyimleyecek. Kapadokya’nın karakteristik üzümlerinin Türkiye’nin peynirleriyle uyumunu ortaya koyan Gurme Tadım ise Levon Bağış ile yemek kültürü araştırmacısı, yazarı Nilhan Aras'ın anlatımıyla yapılacak. Ayrıca geçen senelerde de gerçekleşen Piknik ve bu sene ilk defa gerçekleşecek Gece Atıştırması da gastronomi programında yer alacak.

Açık hava programları

Cappadox’ta bu yıl da sessiz yürüyüşler, vadi yürüyüşleri, zorluk seviyelerine göre farklı kategorilerde bisiklet turları, yoga ve meditasyon etkinlikleri ile dolu bir açık hava programı var.

Cappadox programına bu sene eklenen bir başka deneyim ise Sessiz Sinema ve Gece Seyri. Cappadoxlular Sessiz Sinema ile Kapadokya’nın benzersiz doğasında sinema izleyebilecek, Gece Seyri ile ise uzman bir astronom yönlendirmesi eşliğinde gece yarısından günün ilk ışıklarına kadar sürecek etkinlikte gökyüzünü seyrettikten sonra, Gün Doğumu konseri ile günü karşılayabilecekler.