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Kültür-Sanat

Cappadox 2018 "Sessizlik" temasıyla gerçekleşecek

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - KAPADOKYA’da bu yıl 14-19 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Cappadox 2018’in programı belli oldu

27 Mart 2018 14:44

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - KAPADOKYA’da bu yıl 14-19 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Cappadox 2018’in programı belli oldu.
Kapadokya’da müzik, çağdaş sanat, gastronomi, açık hava etkinlikleri ve atölyeleri bir araya getiren Cappadox’un dördüncü edisyonu, 14-19 Haziran tarihleri arasında “Sessizlik” temasıyla gerçekleşecek. Cappadox’un müzik programında bu yıl Mulatu Astatke, ALA.NI, Duman, Christian Löffler (Live), Nicola Cruz, Gaye Su Akyol, Kalben, BaBa ZuLa, Birsen Tezer ve Ceylan Ertem’in de aralarında olduğu birçok sanatçı sahne alacak. Konserler, Cappadox’a özel tasarlanan sahnelerde doğayla iç içe gerçekleşecek.
Küratörlüğünü Fulya Erdemci ve yardımcı kürratörlüğü Ilgın Deniz Akseloğlu’nun üstlendiği Cappadox 2018’in çağdaş sanat programında “Sessizlik” teması etrafında üretilen işlerin yanında tematik yürüyüşler ve çağdaş sanat turları da yapılacak. Başlangıcından beri her yıl Kapadokya’nın farklı ilçe ve vadilerine yoğunlaşan Cappadox çağdaş sanat programı, bu yıl Ortahisar’a odaklanıyor. Bölgenin en büyük peribacasına sahip olan Ortahisar, Balkan Deresi Vadisi’yle iç içe geçen eşsiz konumuyla çağdaş sanat sergi ve etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Bu sene Cappadox çağdaş sanat programında 15 uluslararası sanatçının tema ve mekana özel projeleri yer alıyor. Ayrıca, Ortahisar’ın eski fotoğraflarından oluşan bir sergi de Ortahisar meydanında gösterilecek. Çağdaş sanatın önceki yıllarda başlattığı Kapadokya’nın florasının ve jeolojik oluşumunun deneyimlendiği Flora Yürüyüşleri ve Jeolojisi Gezileri de devam edecek. Sergi 9 Temmuz 2018’e kadar izlenebilecek.
Cappadox 2018’de, şef Mustafa Otar önderliğinde yapılacak gastronomi deneyimlerinin yanı sıra vadi yürüyüşleri, bisiklet turları, yoga ve meditasyon gibi açık hava etkinlikleri de yapılacak.

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