Capote’nin külleri 43 bin 750 dolara satıldı

Tiffany’de Kahvaltı ve Soğukkanlılıkla’nın yazarı, hayatı Capote ve Infamous adlı filmlere konu olmuş Truman Capote’nin külleri Los Angeles’ta müzayedeye çıktı. 2 bin dolardan başlayan müzayedeye Rusya, Almanya, Çin, Güney Amerika ve ABD’den koleksiyonerler katıldı. 10 bin dolar civarında sonuçlanacağı tahmin edilen açık artırmada son teklif 43 bin 750 dolara kadar ulaştı. Yazarın öldüğü sırada üstünde bulunan kıyafetler de 6 bin 400 dolara alıcı buldu.

Sanatatak'ta yer alan habere göre; Dünyaca ünlü yazar 1984 yılında Bel-Air’daki malikanesinde bir karaciğer rahatsızlığı sonucu öldüğünde henüz 59 yaşındaydı. Küllerini yakın arkadaşı Joanne Carson (Tonight Show’un sunucusu Johnny Carson’ın da eşi) son günlerine dek yazarın küllerini Japon yapımı ahşap bir kutuda sakladı ve bunun ona iyi geldiğini söylüyordu.

Joanne Carson’ın Truman’ın küllerinin bir rafta durmasını isteyecek biri olmadığına dair sözlerini referans alan Julien’s Auctions bunun tam da şöhretinin farkında olan ve küllerinin bu şekilde aktarılmasından hoşlanacağını dile getirerek Truman Capote’yi onurlandırdıklarını düşünüyor.

2 bin dolardan başlayan müzayedeye Rusya, Almanya, Çin, Güney Amerika ve ABD’den koleksiyonerler katıldı. 10 bin dolar civarında sonuçlanacağı tahmin edilen açık artırmada son teklif 43 bin 750 dolara kadar ulaştı. Yazarın öldüğü sırada üstünde bulunan kıyafetler de 6 bin 400 dolara alıcı buldu.