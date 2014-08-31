Çapkınların gözdesi, yeni arkadaşlık uygulamaları

Akıllı telefonlarla beraber çapkınlık yapmak da boyut değiştiriyor. Geliştirilen yeni arkadaşlık uygulamalarıyla beraber saniyeler içinde en yakındaki, en uygun kişiyi bulabilmek mümkün.

Yeni biriyle tanışabilmek için ortak arkadaşları araya sokmak veya telefon numarasını bulmaya çalışmak artık eskide kaldı. Elimizden düşürmediğimiz akıllı telefonlar tüm bunları geride bırakmaya yetiyor. Tüm gençlerin yanı sıra yetişkinlerin de gözdesi olan yeni nesil arkadaşlık uygulamalarının kullanıcıları bir çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Hürriyet'ten Ahmet Can'ın incelediği uygulamalar şöyle:

Saniyeler sürüyor

Tinder, OkCupid, Instamessage, Banjo ve Skout adındaki uygulamalar şu anda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en popüler uygulamalar arasında yer alıyor. Akıllı telefonların tüm özelliğini kullanan bu uygulamalar, abonelerine en kısa zamanda ve en yakındaki doğru kişiyi fotoğrafıyla beraber bulup çıkarıyor. Bunun için öncelikli olarak akıllı telefonların GPS sistemi kullanılıyor. İlgi alanları birbirine uygun olarak kullanıcıların konum bilgileri, saniyeler içerisinde uydulara giderek eşleştirme sağlanıyor. Her iki kullanıcı da birbirine uygunsa akıllı telefonlara bildirim gidiyor ve kullanıcılar mesajlaşmaya başlıyor. Mesajlaşmak istemeyen kullanıcılar da ‘engelle’ tuşuna basarak aradaki tüm iletişimi kesebiliyor.

Megabyte canavarı

Arkadaşlık uygulamaları aynı zamanda birer megabyte ve şarj canavarı olarak da biliniyor. Yüzlerce kullanıcının fotoğrafını saniyeler içinde akıllı telefonlara yükleyen bu uygulamalar, dikkatli olmayan kullanıcıların kabarık faturalarla karşılaşmasını sağlıyor. Bunun için de en iyi çözümlerden biri bu uygulamaların internet kullanımını kısıtlamak. Öte yandan akıllı telefonların GPS, bildirim ve internet gibi özelliklerini kullanan arkadaşlık uygulamaları, cihazların şarjını da hızla bitiriyor. Bu yüzden çapkınlık uygulamalarını kullanırken dikkatli olunmasını gösteriyor.

Gözde 6 uygulama

Tinder

Akıllı telefonların GPS özelliğinden yararlanan uygulama, en yakındaki diğer Tinder kulllanıcılarını tarıyor ve size gösteriyor. Tinder’ın en büyük olayıysa biriyle mesajlaşabilmek için her iki tarafın birbirini beğenmesi gerekiyor. Başka bir deyişle sadece sevenler buluşabiliyor. Tinder, hem Android işletim sistemli telefonlara hem de iPhone’lara ücretsiz olarak indirilebiliyor.

OkCupid

Türkiye’deki en popüler çapkınlık uygulamalarından biri olan OkCupid, akıllı telefonların özelliklerinden sonuna kadar yararlanıyor. GPS özelliğiyle beraber kullanıcıları konumlarına göre eşleştiren uygulamada, her kullanıcı birbirine ücretsiz olarak mesaj gönderebiliyor. Ücretsiz olan uygulamanın sadece mesaj kutusu kısıtlı. Daha fazla mesaj gönderebilmek isteyen kullanıcılarsa ücretli hesaplardan satın alabiliyor.

Instamessage

Fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram da artık bir arkadaşlık uygulaması oldu. Uygulama mağazalarında yer alan ‘Instamessage’, Instagram kullanıcılarının birbine mesaj gönderebilmesini sağlıyor. Ancak uygulama bunu yaparken akıllı telefonların GPS özelliğini kullanarak, Instagram’a kimin, ne fotoğraf yüklediğini de gösteriyor. Böylelikle en yakınlarındaki diğer Instagram kullanıcılarıyla iletişime geçilebiliyor.

Banjo

Facebook, Twitter, Instagram, Foursquare gibi sosyal ağlarla bağlanabilen Banjo, konum bazlı olarak kullanıcıların etrafındaki diğer aboneleri gösteriyor. Uygulama bunu yaparken de bir harita kullanıyor. Kullanıcılar, istedikleri sosyal ağa göre bu haritayı taratarak, yeni arkadaşlara ulaşabiliyor. Ücretsiz olarak indirilebilen uygulama şu anda Android işletim sistemli telefonlara ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Skout

Kullanıcıların ilgi alanlarına göre abonelerini tanıştıran Skout, akıllı telefonların sallanmasıyla çalışıyor. Yalnızlıktan sıkılan uygulamanın kullanıcıları telefonu sallayarak, kendilerine en uygun arkadaşı bulabiliyor. Ancak Skout 30 saniye boyunca eşleşilen diğer abonenin erkek ya da kız olduğunu göstermiyor. Buna ek olarak uygulama içerisinde puanlar toplayarak diğer kullanıcılara hediyeler gönderebilmek mümkün.

En iddialı yarış: Dirt

Oyunseverlerden tam puan almayı başaran ralli oyunu serisi Dirt yeni oyun için ilk adımı attı. Serinin yeni oyunu Dirt 4, yapımcı şirket Codemaster resmi twitter hesabından yeni oyun hakkında ilk bilgileri paylaşarak oyunseverleri sevindirdi. Daha iyi grafik performansına sahip olması beklenen Dirt 4, 2015’te raflardaki yerini alacak.

Haftanın trendi: En lüks akıllı

Lüks moda markası Ralph Lauren, giyilebilir teknolojiler pazarına giriş yaptı. Şirketin yeni teknolojik ürünü Polo Tech markalı akıllı bir tişört olacak. ‘OMSignal’ teknolojisiyle üretilen Polo Tech, özellikle sporcular için geliştirildi. Gümüş kaplı iletken sensörlerle dokunan tişört, bu sayede kullanıcısının biyolojik ve fizyolojik bilgilerini okuyabiliyor. Tişörtün satış fiyatıysa henüz açıklanmadı.

Yetenekler uygulamada buluşuyor

Müzisyenler, fotoğrafçılar ve film yapımcılarını bir araya getiren Clowdy, herkesin yeteneklerini sergilemesini sağlıyor. Her kullanıcının profil oluşturmasından sonra giriş yapabildiği uygulamaya akıllı telefonlar üzerinden video veya ses dosyası yüklenebiliyor. Yapımcılarsa tekliflerini sunuyor. 55 bin kullanıcıya ulaşan Clowdy’nin mobil uygulaması iOS ve Android işletim sistemli cihazlara indirilebiliyor.

Tabletlerin küçük efendileri

İnternetten kopmamak isteyen kullanıcıların pratik çözümü küçük tabletler oldu. Ekonomik fiyatlarla kullanıcılarla buluşan en küçük tablet bilgisayar modelleri 260 liradan başlıyor.