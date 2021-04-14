Capcom soruşturması: 390 bin kişinin bilgileri çalındı

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Capcom’un geçtiğimiz ay uğradığı yazılım saldırısının soruşturması tamamlandı. Soruşturma sonucuna göre, 390 bin kişinin bilgilerinin tehlikede olabileceği açıklandı.

Resident Evil, Monster Hunter ve Street Fighter gibi birçok oyunun yayıncılığını yapan popüler video oyun şirketi Capcom, geçtiğimiz aylarda yazılım saldırısına uğramıştı ve birçok bilgi sızdırılmıştı. Saldırının ardından da Capcom ile ilgili bir soruşturma başlatıldı.

Donanım Haber'in haberine göre, soruşturmanın da geçtiğimiz gün sonlandığı bildirildi ve bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Soruşturma sonucunda hiçbir kullanıcının, müşterinin veya çalışanın kredi kartı bilgisi çalınmadığı açıklandı. Kredi kartı bilgileri saldırının gerçekleşmediği ayrı bir sistemde tutulduğu için herhangi bir risk olmadığı da eklendi.

Hesaplarının güvenliği kesinlikle ihlal edilen kişi sayısı 15 bin 649. Bununla birlikte saldırı sonucunda bilgileri tehlikede olabilecek kişi sayısının da 390 bin kişi olduğu açıklandı.

Çalınan bilgiler arasında isimler ve e-postalar bulunuyor. Japonya için ayrıca bir de adres ve telefon numaralarının çalındığı söylendi.