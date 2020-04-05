Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi

Çapa Tıp Fakültesi bir hocanın daha ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun yeni tip Koronavirüs nedeniyle ölümünün ardından Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
İstanbul Üniversitesi'nin resmî sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tıp Fakültemizin değerli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Seyit Mehmet Kayacan’ı geçirdiği kalp krizi sonrası kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum hocamıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tıp camiasına başsağlığı diliyoruz.” denildi.