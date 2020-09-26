Çapa Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarını darp eden şüpheli tutuklandı

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit’i maske uyarısı yaptığı için darp eden Furkan T., tutuklandı.

Dün, Fatih'te bulunan İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Furkan T., maskesini doğru şekilde takması gerektiğini söyleyen sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit'i darp etmişti. Gözünden yaralanan Babayiğit'in ameliyata alındığı ve meydana gelen hasarın kalıcı olabileceği öğrenilmişti. Bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edilen Furkan T. 'kasten yaralama' suçlamasıyla tutuklandı. Furkan T.'nin daha önce hırsızlık suçundan ceza aldığı ve açık cezaevinden 3 Kasım’a kadar izinli olarak çıktığı öğrenildi. TIKLAYIN - Çapa Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarını darp eden kişi cezaevinden izinli çıkmış!