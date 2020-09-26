Çapa Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarını darp eden kişi cezaevinden izinli çıkmış!

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit’i maske uyarısı yaptığı için darp eden Furkan T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, hırsızlık suçundan kaldığı cezaevinden 3 Kasım'a kadar izinli olarak çıktığı öğrenildi.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde maskesini doğru şekilde takması için kendisini uyaran sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit'i darp eden Furkan T., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri tarafından yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) Furkan T.'nin daha önce hırsızlık suçundan ceza aldığı ve açık cezaevinden 3 Kasım’a kadar izinli olarak çıktığı öğrenildi. (DHA)