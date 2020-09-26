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Çapa'da darp edilen sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit: Şu an sol gözüm görmüyor

26 Eylül 2020 16:03

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde maskesini doğru takması uyarısında bulunduğu kişi tarafında darp edilen sağlık çalışanı Rıfat Babayiğit, "Şu an sol gözüm görmüyor. Göreceğimi söylüyorlar ama ne kadar göreceğim bilmiyorum. İkinci bir ameliyatta daha olacağım" dedi.

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