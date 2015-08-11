Çantaya sığan 3 kiloluk araba!

Japon şirketi Cocoa motors, el çantasına sığan 3 kiloluk bir "araba" üretti. 2016 baharında piyasaya sürülmesi beklenen Walkcar 120 kiloya kadar olan kişileri taşıyabiliyor.

"Walkcar" adı verilen araba, dizüstü bilgisayar boyutlarındaki ince bir alüminyum tablete monte edilmiş dört teker ve elektrikli motorlarından oluşuyor.

Ağırlık verilen nokta değiştirilerek kumanda edilen araba saatte 10 kilometreye kadar hız yapabiliyor ve bir şarjla 12 kilometre mesafe kat edebiliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre üç saatte şarj edilen walkcar, küçük kaldırımlar ve hafif yokuşları çıkabiliyor.