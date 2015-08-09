Çantada taşıyabileceğiniz ulaşım aracı!

Japon mühendis Kuniako Saito yepyeni bir ulaşım aracı icat etti! Küçük boyutu ve hafifliğiyle pratik kullanım imkanı sağlayan yeni ulaşım aracının adı WalkCar!

WalkCar, 12 km'ye kadar olan mesafeler için ulaşım imkanı sağlıyor ve saatte 10 km yol gidebiliyor. Gücünü lityum iyon pilden alan WalkCar, 3 saatte tam şarj olarak 12 km gidebiliyor. Kendi küçük ama marifeti büyükWalkCar'ın taşıma kapasitesi ise 120 kg.

Shiftdelete.com'da yer alan habere göre, WalkCar, gideceğiniz yöne doğru vücudunuzu çevirmenizle beraber kolayca yönünü ayarlayabiliyor. Kapalı mekanlarda ve açık alanlarda kullanım için iki ayrı versiyonda tasarlanan WalkCar'ın yapımında ise alüminyum kullanılmış. Ağırlığı ise açık ve kapalı alan versiyonunda farklılık gösteriyor ve 2-3 kg arasında değişiyor. WalkCar'ın sahip olduğu bu özelliklerle beraber gelecekte yürümenin yerini alacağı iddia ediliyor.

WalkCar gelecek sene satışa sunulacak

Japon mühendis, Ekim ayında projeler için kaynak toplamayı sağlayan Kickstarter sitesi üzerinden WalkCar için kaynak toplamaya çalışacak. Saito, kaynak toplama sürecinde bir aksilikle karşılaşamazsa, 100 bin Japon yeni yani yaklaşık 800 dolar fiyata sahip olacak WalkCar'ı, 2016'nın ilkbaharında satışa sunacak.