T24 LogoT24 Logo
Magazin

Cansu Dere'nin yeni dizisi belli oldu

08 Temmuz 2020 19:19

Dizi sektöründe genellikle uyarlama dizileriyle bilinen Medyapım yeni sezonda 'Doctor Foster' dizisinin uyarlamasıyla izleyici karşısına çıkacak. Dizinin başrol oyuncusu ise Cansu Dere oldu.

Son olarak geçen sezon Fox TV'de ekrana gelen ve kısa sürede yayından kaldırılan Ferhat ve Şirin dizisinde rol alan Cansu Dere'nin yeni dizisi belli oldu.

Medya Tava'nın haberine göre; ünlü oyuncu usta yapımcı Fatih Aksoy'un yeni sezonda Kanal D'de ekrana gelecek yerli Doctor Foster dizisine "Evet" dedi.

Dizinin yönetmen koltuğunda ise Yasak Elma'dan ayrılan Neslihan Yeşilyurt oturacak.

Sektörde genellikle uyarlama dizileriyle bilinen Medyapım'ın imza atacağı dizi, BBC'de her sezonu 5 bölüm olarak yayınlandı.

Dizi, bir kasabada ailesiyle mutlu bir hayat sürerken kocasının ceketinde kendisine ait olmayan bir saç teli bulan ve aldatıldığından şüphelenen bir kadının yaşadıklarını anlatıyor.

 

 

ETİKETLER

Neslihan Yeşilyurtcansu derecansu dere yeni dizi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24