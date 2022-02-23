Cansu Dere, hakkındaki Instagram paylaşımlarını mahkemeye taşıdı

"Sadakatsiz" dizisinin başrol oyuncusu Cansu Dere, avukatları aracılığıyla sosyal medya platformu Instagram'da yapılan sahte paylaşımlar hakkında adliyeye başvurdu. Dere, Instagram'da bulunan ‘magazintrendi’ adlı bir sayfanın kendi adına yorumlar yazarak paylaşımlarda bulunduğunu belirterek, paylaşımlardaki söylemlerin kendisinin açıklaması gibi kamuoyuna sunulduğunu aktardı.

Cansu Dere fotoğrafıyla siyasi eleştiri

Bugün magazin medyasında yer alan habere göre, Dere'nin avukatları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine Instagram sayfasında bulunan sahte içeriklerin erişime engellenmesi için dilekçe verdi. Dilekçede Instagram kullanıcısının parodi bir hesap altında kendi siyasi eleştirilerini ve görüşlerini içeren paylaşımlarda bulunduğunu ancak paylaşımlarda Cansu Dere'nin fotoğrafının da paylaşılıp açıklamayı oyuncunun yaptığı izlenimi verildiği aktarıldı.