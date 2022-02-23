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Magazin

Cansu Dere, hakkındaki Instagram paylaşımlarını mahkemeye taşıdı

23 Şubat 2022 22:20

Oyuncu Cansu Dere Instagram’da bir sayfanın kendisi hakkında sahte paylaşımlar yaptığını öğrenince avukatları aracılığıyla paylaşımlar hakkında adliyeye başvurdu.

"Sadakatsiz" dizisinin başrol oyuncusu Cansu Dere, avukatları aracılığıyla sosyal medya platformu Instagram'da yapılan sahte paylaşımlar hakkında adliyeye başvurdu. Dere, Instagram'da bulunan ‘magazintrendi’ adlı bir sayfanın kendi adına yorumlar yazarak paylaşımlarda bulunduğunu belirterek, paylaşımlardaki söylemlerin kendisinin açıklaması gibi kamuoyuna sunulduğunu aktardı. 

Cansu Dere fotoğrafıyla siyasi eleştiri

Bugün magazin medyasında yer alan habere göre, Dere'nin avukatları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine Instagram sayfasında bulunan sahte içeriklerin erişime engellenmesi için dilekçe verdi. Dilekçede Instagram kullanıcısının parodi bir hesap altında kendi siyasi eleştirilerini ve görüşlerini içeren paylaşımlarda bulunduğunu ancak paylaşımlarda Cansu Dere'nin fotoğrafının da paylaşılıp açıklamayı oyuncunun yaptığı izlenimi verildiği aktarıldı. 

Söz konusu paylaşımlarda ifade edilen açıklamaların kendisine ait olmadığını belirten Cansu Dere, kamuoyunun paylaşımları kendisin yaptığını düşündüklerini ve yanlış yönlendirildiklerini belirtti. Oyuncunun avukatları, Instagram hesabından yapılan sahte paylaşımların erişime engellenmesini talep etti. 

cansu dereinstagram
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