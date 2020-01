Cannes'da yarışacak filmler belli oldu

Dünyanın en prestijli sinema randevusu olarak gösterilen festival bu yıl 17-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival boyunca 29 ülkeden 49 uzun metrajlı film gösterilecek. festival yönetimi bu filmleri 1930 film arasından seçti. Ancak seçilen 49 filmden sadece 18’i “Altın Palmiye” ödülü için yarışacak.

Bu filmler arasında Altın Palmiye’yi daha önce iki kez kazanmış olan Avusturyalı yönetmen Michael Haneke, Fransız yönetmen François Ozon, Amerikalı yönetmen Sophia Coppola ve Rus yönetmen Andrei Zviaguintsev de bulunuyor. Haneke Altın Palmiye’yi br kez daha kazanırsa festival tarihinde bir rekora imza atmış olacak.

Fatih Akın da yarışta

Festivalde Altın Palmiye için yarışacak bir diğer yönetmen de Fatih Akın. Türk kökenli Alman yönetmen bu yılki Cannes Film Festivali’ne senaryosu kendisine ait, 2017 yapımı “Aus dem Nichts” (In the Fade) adlı filmle katılıyor. Filmin başrollerinde Diane Krüger ve Numan Acar var. Hollywood prodüksiyonlarıyla ünlenen Alman aktris Krüger bu filmle birlikte ilk defa Almanca bir filmde oynuyor. Fatih Akın “The Edge of Heaven” (Auf der anderen Seite) adlı filmiyle 2007 yılında Cannes Film Festivali’nde “en iyi senaryo” ödülüne layık görülmüştü.

Jüriye Almodovar başkanlık edecek

Festival jürisine bu yıl İspanyol yönetmen Pedro Almodovar başkanlık edecek. Festivale her yıl olduğu gibi çok sayıda yıldız da katılacak. Festivalin açılışını ünlü İtalyan aktris Monica Belluci’nin yapması bekleniyor.

Festival boyunca Joaquin Phoenix, Colin Farrell, Nicole Kidman, Julianne Moore, Kirsten Dunst, Ben Stiller, Jake Gyllenhaal, Emma Thompson, Marion Cotillard, Vincent Lindon ve Isabelle Huppert gibi tanınmış film yıldızlarının ünlü kırmızı halı üzerinde poz verecekleri söyleniyor.

İlk “Virtual Reality” film

Festivalde bu yıl ilk defa bir Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) filmi de gösterime girecek. Bu kapsamda yönetmen Alejandro Gonzalez Inarritu’nun “Carne y arena” adlı filmi gösterilecek.

Festivalin yarışma dışı “70’inci Yıl” etkinliği bölümünde, 1990’lı yılların ünlü dizisi Twin Peaks’in yeni versiyonunun ilk iki bölümü de gösterilecek.

Cannes Film Festivali’nin bu yılki resmi afişi için İtalyan aktris Claudia Cardinale’nin 1959 yılında Roma’da bir çatıda dans ederken çekilmiş bir fotoğrafı seçildi.

© Deutsche Welle Türkçe

Kayhan Karaca