Cannes'da sıra Fatih Akın'da

Cannes Film Festivali’nde bu yıl Altın Palmiye için yarışan Türkiye asıllı Alman yönetmen Fatih Akın’ın “Aus dem Nichts” (Solgun) filminin bu akşam gösterimi yapılacak. Akın, 70’inci kez düzenlenen festivalde Altın Palmiye’yi kazanırsa, 30 yılı aşkın süredir bu ödülü alan ilk Alman yönetmen olacak.

Hamburglu yönetmen “Aus dem Nichts” filmiyle bu kez bir dram ve intikam duygusunu bir arada işliyor. Hamburg’da çekilen filmde, aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün cinayetlerine ışık tutuluyor. Akın, bombalı bir saldırı sonrası eşini ve çocuğunu kaybeden bir kadının hikâyesini anlatıyor.

Filmin başrol oyuncusu Hollywood’da tanınan isimlerden Alman Diane Kruger. Daha önce “Troja” (Truva) ve “Inglourious Basterds” (Soysuzlar Çetesi ) gibi önemli yapımlarda rol alan Kruger, ilk kez Almanca oynadığı bir rolle kameralar karşısına geçti.

Fatih Akın, Cannes Film Festivali’nin iyi tanıdığı yönetmenlerden biri. Akın 2007 yılında başrollerinde Tuncel Kurtiz, Nurgül Yeşilçay, Erkan Can ve Nejat İşler'in yer aldığı “Auf der anderen Seite” (Yaşamın Kıyısında) filmiyle en iyi senaryo ödülünü kazandı.

Akın, Pazar gecesi açıklanacak ödülü alırsa, 30 yıldan fazla bir süreden sonra Altın Palmiye alan ilk Alman yönetmen olacak. Ödülü son olarak 1984 yılında ABD’de çektiği “Paris, Texas” filmiyle Wim Wenders kazanmıştı.

19 film yarışıyor

Altın Palmiye ödülü için bu yıl 19 film yarışıyor. Daha önce iki kez Altın Palmiye kazanan dünyaca ünlü Avusturyalı yönetmen Michael Haneke de bu yılki adaylar arasında. Haneke, festivalde gala gösterimi yapılan ve Isabelle Huppert’in rol aldığı yeni filmi “Happy End” (Mutlu Son ) ile yarışıyor.

ABD'li yönetmen Sofia Coppola (The Beguiled), Fransız François Ozon (L'amant Double), Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev (Nelyubov) ve Güney Kore'den Hong Sang-soo (Geu-Hu) ve Bong Joon-ho (Okja) da Altın Palmiye için yarışan yönetmenler arasında.

İspanyol yönetmen Pedro Almodovar'ın başkanlık ettiği yarışma jürisinde Alman yönetmen Maren Ade, ABD'li aktris Jessica Chastain ve aktör Will Smith de yer alıyor.

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DW/dpa/GA/CÖ