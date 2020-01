Cannes'da Altın Palmiye’nin sahibi ‘İşçi Sınıfının Yönetmeni’ Ken Loach oldu

69. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülü sahibini buldu. 21 filmin yarıştığı ödülün sahibi uzun süren maratonun ardından belirlendi. Ödülü İngiliz yönetmen Ken Loach tarafından çekilen ‘I, Daniel Blake’ filmi kazandı. Bu ödül, ‘işçi sınıfının yönetmeni’ olarak adlandırılan İngiliz yönetmen Loach'un ikinci Altın Palmiyesi oldu.

Film, İngiltere'deki sosyal yardım sistemini, eşini kaybetmiş orta yaşlı bir marangozun kalp krizi geçirmesiyle birlikte mercek altına alıyor.

Ödülünü ünlü aktör Mel Gibson'ın elinden alan Loach, 'kemer sıkma politikaları için tehlikeli proje' ifadesini kullandı.

Loach öte yandan 'Umut mesajı vermek zorundayız, başka bir dünyanın mümkün olduğunu söylemek zorundayız' dedi.

Diğer kazananlar ise şöyle;

Jüri Büyük Ödülü - It's Just the End of the World - Xavier Dolan

Jüri Ödülü: American Honey - Andrea Arnold

En İyi Yönetmen: Graduation - Cristian Mungiu ve Personal Shopper- Olivier Assayas

En İyi Senaryo: The Salesman - Asghar Farhadi

En İyi Kadın Oyuncu: Jaclyn Jose

En İyi Erkek Oyuncu: Shahab Hosseini