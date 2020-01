Cannes'da Altın Palmiye kazanan 'La vie d'Adèle' Filmekimi'nde

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 12. kez düzenlenecek olan Filmekimi 28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Filmekimi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sinema keyfini Ekim ayı boyunca Türkiye’nin farklı kentlerine taşımaya devam edecek.

İlk kez gösterildiği Cannes Film Festivali'nde hem eleştirmenler hem de izleyiciler tarafından büyük ilgi görerek festivalin büyük ödülünü kazanan Abdellatif Kechiche'in son filmi Blue Is The Warmest Colour/La Vie d'Adèle (Chapitres 1&2) de Filmekimi kapsamında izleyicilerle buluşacak. Başkanlığını Steven Spielberg'in yürüttüğü Cannes Film Festivali jürisi, yönetmen Abdellatif Kechiche'le birlikte başrol oyuncuları Adele Exarchopoulos ile Lea Seydoux'yu da Altın Palmiye'ye layık görmüştü.

Cinselliğe çekincesiz yaklaşımı ve gerçekçiliğiyle sansür ve sanat tartışmalarına yol açan La Vie d'Adèle (Chapitres 1&2)/Blue Is the Warmest Color, iki genç kızın yıllara yayılan birliktelikleri üzerinden yaşamı ve aşkı sorguluyor. Film, Julie Maroh’nun “Le bleu est une couleur chaude” adlı romanından sinemaya uyarlandı. Yönetmen Kechiche'in 2008'de Balıklı Bulgur, 2011'de ise Siyah Venüs adlı filmleri İstanbul Film Festivali'nde gösterilmişti.

On ikinci yılında 40’a yakın filmin izleyicilerin karşısına çıkacağı Filmekimi'nin biletleri, 21 Eylül tarihinden itibaren Biletix satış sistemi ve Filmekimi gişelerinden satışa sunulacak.