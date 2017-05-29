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Kültür-Sanat

Cannes'da Altın Palmiye İsveç'e gitti, "en iyi kadın oyuncu" ödülünü Fatih Akın'ın filminde oynayan Diane Kruger aldı

Büyük Ödül'e Fransız yönetmen Robin Campillo'nun "120 battements par minute" isimli filmi layık görüldü

Diane Kruger ve Fatih Akın

29 Mayıs 2017 01:31

Bu yıl 70'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nin ödül töreni, Cannes Festivaller Sarayı'nda yapıldı.

Törende, Türkiye asıllı Fatih Akın'ın yönettiği "Solgun" adlı filmin başrolündeki Diane Kruger en iyi kadın oyuncu seçildi. Film, Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan, bombalı saldırıda eşini ve çocuğunu kaybeden bir kadının hikâyesini anlatıyor.

Altın Palmiye İsveç'e

Festivalin Altın Palmiye ödülü, İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un "The Square" adlı filmine verildi.

Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un "Mise à Mort du Cerf Sacré" isimli filmi en iyi senaryo ödülüne layık görüldü.

Jüri Özel Ödülü de Rus yönetmen Andrei Zviaguintsev'in "Nelyubov" filmi aldı.

Büyük Ödül'e Fransız yönetmen Robin Campillo'nun "120 battements par minute" isimli filmi layık görülürken, en iyi yönetmen ödülü "Les proies" isimli filmi ile Amerikalı yönetmen Sofia Coppola'ya verildi.

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