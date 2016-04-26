Cannes jürisi açıklandı

Cannes Film Festivali Yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, festivalde jüri başkanlığını yapacak "Mad Max" serisi filmlerin yönetmeni George Miller'in ekibinin dört kadın ve dört erkek sinemacıdan oluştuğu bildirildi.

Fransa'nın Cannes şehrinde 11-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacak festivalde, Macar yönetmen Laszlo Nemes, Fransız yönetmen Arnaud Desplechin, İtalyan yönetmen Valeria Golino, ABD'li aktris Kirsten Dunst, Danimarkalı aktör Mads Mikkelsen, Kanadalı aktör Donald Sutherland, Fransız aktris Vanessa Paradis ve İranlı yapımcı Katayoon Shahabi jüri üyesi olarak görev yapacaklar.

Festivalde, yönetmenler Pedro Almodovar, Ken Loach, Sean Penn, Xavier Dolan, Paul Verhoeven ve Dardenne kardeşlerin filmlerinin de aralarında bulunduğu 17 film ana kategoride Altın Palmiye için yarışacak.

Woody Allen'in “Cafe Society” filmiyle açılacak festivalde, Allen'ın filminin yanı sıra Steven Spielberg'in “The BFG” ve Jodie Foster'ın “Money Monster” filmleri de yarışma dışı filmler bölümünde gösterilecek yedi film arasında yer alacak.

Festival yöneticileri, Altın Palmiye için yarışacak 17 filmi 1869 film arasından seçmişti.

Altın Palmiye yarışma filmleri ve yönetmenleri şöyle:

“Agassi”, Park Chan-Wook

“American Honey”, Andrea Arnold

“Aquarius”, Kleber Mendonca Filho

“Bacalaureat”, Cristian Mungiu

“Elle”, Paul Verhoeven

“I, Daniel Blake”, Ken Loach

“It’s Only the End of the World”, Xavier Dolan

“Julieta”, Pedro Almodovar

“The Last Face”, Sean Penn

“Loving”, Jeff Nichols

“Ma Rosa”, Brilliante Mendoza

“The Neon Demon”, Nicolas Winding Refn

“Personal Shopper”, Olivier Assayas

“Rester Vertical”, Alain Guiraudie

“Sierra-Nevada”, Cristi Puiu

“Toni Erdmann”, Maren Ade

“The Unknown Woman”, Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne