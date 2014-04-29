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Kültür-Sanat

Cannes Film Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu

Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kış Uykusu' filmiyle 'Altın Palmiye' için yarışacağı festivalde daha önce açıklandığı gibi jüri başkanlığını Yeni Zelandalı senaryo yazarı ve yapımcı Jane Campion yapacak

29 Nisan 2014 04:25

67. Cannes Film Festivali'nin jüri üyeleri açıklandı.

Nuri Bilge Ceylan'ın "Kış Uykusu" filmiyle "Altın Palmiye" için yarışacağı festivalde daha önce açıklandığı gibi jüri başkanlığını Yeni Zelandalı senaryo yazarı ve yapımcı Jane Campion yapacak.

Listeye göre diğer jüri üyeleri ise şunlar:

"Fransız oyuncu Carole Bouquet, Amerikalı senaryo yazarı ve yönetmen

Sofia Coppola, İranlı oyuncu Leyla Hatami, Güney Koreli oyuncu Jeon Do-yeon, Amerikalı oyuncu Willem Dafoe, Meksikalı oyuncu, yönetmen ve yapımcı Gael Garcia Bernal, Çinli yönetmen Jia Zhangke, Danimarkalı yönetmen ve yapımcı Nicolas Winding."

14-25 Mayıs'ta düzenlenecek festivalde 18 film "Altın Palmiye" için yarışacak.

Cannes Film Festivali, trafik kazasında hayatını kaybeden Monaco Prensesi ve ünlü sinema oyuncusu Grace Kelly'nin hayatını konu alan "Grace of Monaco" filminin Yarışma dışı gösterimiyle başlayacak. Fransız sinemacı Oliver Dohan'ın yönettiği filmde Grace Kelly'yi, ünlü oyuncu Nicole Kidman canlandırıyor.

 

Ceylan ödül için yarışıyor

 

Nuri Bilge Ceylan'ın, 2003 yılında 56. Cannes Film Festivali'nde yarışan "Uzak" isimli filmi, Altın Palmiye'den sonra festivalin ikinci önemli ödülü olan 'Büyük Jüri Ödülü'nü (Grand Prix) almıştı.

Ceylan, 2008 yılında da "Üç Maymun" filmiyle "En İyi Yönetmen Ödülü"nü almış, 64. Cannes Film Festivali'nde ise "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmiyle "Büyük Jüri" ödülüne layık görülmüştü.

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