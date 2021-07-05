Cannes Film Festivali, sıkı Covid-19 denetimlerine güveniyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testleri ve yüz maskeleriyle birlikte film yıldızları, sinemanın pandemide aldığı hasarları iyileştirmeyi amaçlayan Cannes Film Festivali'ne gelmeye başlıyor. Geçen yıl pandemi nedeniyle iptal edilen film festivali için organizatörler ve yerel yetkililer, etkinliğin sorunsuz gerçekleşmesi adına katı Covid-19 protokollerine ve testlere güveniyor.

ABD'li oyuncu Sean Penn'in gişe rekorları kıran Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filminin galasını da içerecek olan programa, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte binlerce ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Cannes Belediye Başkanı David Lisnard, tam kapanmalardan dolayı ekonomik sıkıntı çeken restoran ve oteller tarafından memnuniyetle karşılanacak olan festivaldeki sağlık riskleriyle ilgili endişeleri reddederek "Hiç riskli değil diyemem; ancak Cannes Festivali'nde bir film izlemeye gitmek, süpermarkette alışverişe gitmekten daha güvenli" dedi.

Festival direktörü Thierry Fremaux gazetecilere verdiği demeçte, ünlü oyuncular dahil herkesin sıkı kontrollere tabi tutulacağını belirtti.

En iyi film dalında Altın Palmiye ödülünün jürisinde yer alan Brezilyalı yönetmen Kleber Mendonça Filho, festivale katılabilmek için Fransa'da iki haftalık karantina sürecinin tamamladığını öğrenildi.