Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı Spike Lee oldu

Son olarak 6-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşeceği açıklanan 74. Cannes Film Festivali’nin jüri başkanı Spike Lee olacak.

Cannes Film Festivali yetkilileri bugün yaptıkları açıklamada Spike Lee’nin aslında geçtiğimiz yıl jüri başkanlığı yapmasını istediklerini ancak festivalin pandemi sebebiyle iptal edilmesiyle bunun mümkün olmadığını belirtti. Bu sebeple Spike Lee, bu yıl festivalde bir kez daha jüri başkanı olarak yer alacak.

filmloverss'ın haberine göre; salgının etkilerini hâlâ sürdürüyor olması sebebiyle festival en son 6-17 Temmuz tarihlerine ertelendi. Ancak festivalin direktörü Thierry Frémaux’nun festivali maske kullanımı zorunlu olmadan fiziksel bir ortamda gerçekleştirebilmek için bir kez daha erteleyebilecekleri yönündeki açıklamaları, bu tarihin de değişebileceği ihtimalini gündeme getirmişti.

Bugün yapılan açıklamalarda ise çok sayıda filmin izleyiciyle buluşmasını sağlamayı hedefleyen festivalin hazırlıklarının yoğun bir şekilde devam ettiği ve festival hakkındaki detayların gelecek haftalarda açıklanacağı belirtildi.

Spike Lee’nin aynı zamanda kendisine ilk Oscar Ödülü’nü kazandıran BlacKkKlasman isimli filmi Cannes Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’ne layık görülmüştü. Aynı zamanda yönetmenin She’s Gotta Have It, Do The Right Thing ve Summer of Sam isimli filmleri de festivalde gösterilmişti.

Lee, festivalin jüri başkanlığını Alejandro G. Iñárritu’dan devralıyor. Iñárritu’nun başkanlığındaki jüri, 2019 yılında Altın Palmiye’yi Bong Joon-ho’nun daha sonra En İyi Film Oscarı dâhil olmak üzere pek çok farklı ödülün sde ahibi olan Parasite filmine vermişti.