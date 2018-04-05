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Kültür-Sanat

Cannes Film Festivali bu yıl Penelope Cruz ve Javier Bardem ile açılacak

71. Cannes Film Festivali'nin açılışı Herkes Biliyor filmi ile yapılacak

05 Nisan 2018 22:49

İspanyol sinemasının Oscar ödüllü yıldız oyuncuları Penelope Cruz ve Javier Bardem'in 10 yıl aradan sonra birlikte kamera karşısına geçtikleri sinema filmi Herkes Biliyor 71. Cannes Film Festivali'nin açılışında gösterilecek.

Woody Allen'ın yönettiği 2008 yapımı Barcelona Barcelona'nın ardından ikiliyi ilk kez buluşturan psikolojik gerilim türündeki filmin yönetmenliğini İran sinemasının usta ismi Asghar Farhadi üstlendi.

Euronews'ta yer alan habere göre, orijinal adı “Todos Lo Saben,”olan film, Cannes Film Festivali'nin tarihinde açılışında gösterilecek İspanyolca çekilen ikinci film olacak.

İspanyol sinemasının en çok tanınan yönetmeni Pedro Almadovar'ın 2004 yılında çektiği Kötü Eğitim bu alanda ilk film olma özelliği taşıyordu.

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Penelope CruzJavier BardemHerkes Biliyorcannes film festivaliTodos Lo Saben

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