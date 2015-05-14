Cannes Festivali'nde sahne kadınların



Bu yıl 68'inci kez düzenlenen Cannes Film Festivali ABD'li oyuncu Julianne Moore tarafından açıldı.

Açılış filmi için "La Tete Haute" filmi seçildi. Fransız aktris Catherine Deneuve filmde bir gençlik mahkemesi hakimini canlandırıyor. Filmin yönetmenliğini Emmanuelle Bercot yaptı.

Dünyanın önde gelen film festivali olarak kabul edilen Cannes'te bu yıl 19 film Altın Palmiye için yarışacak. Ödül töreni 24 Mayıs'ta düzenlenecek.

9 kişilik ödül jürisinin başkanlığını Coen kardeşler (Ethan ve Joel) yapıyor. Sienna Miller, Sophie Marceau ve Jake Gyllenhaal da jüri üyeleri arasında yer alıyor.

Garronne 'Altın Palmiye' için yarışıyor

Altın Palmiye için yarışan filmlerden "Il racconto dei racconti"nin gösterimi bugün yapılacak. Matteo Garrone'nin yönetmenliğini yaptığı filmde Salma Hayek, Vincent Cassel ve John C. Reilly oynuyor. Garronne 2012 yılında "Reality" isimli yapımıyla jüri özel ödülüne layık görülmüştü.

Mad Max serisinin son filmi de Cannes'ta ilk kez gösterilecek. Filmin oyuncularından Tom Hardy ve Charlize Theron'un dünya prömiyerinde hazır olmaları bekleniyor.