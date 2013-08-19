Canlıdan akciğer nakli kapıda

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Arif Kapuağası, Türkiye'nin organ nakli ameliyatlarında çok iyi bir yerde olduğunu, başarı ve operasyon sonrası sağ kalım oranı yüksek ameliyatlar gerçekleştirildiğini fakat bağışlanan organ sayısının yetersiz olduğunu belirtti.

Organ bağışının yetersizliği nedeniyle kadavradan nakillerin sınırlı sayıda yapılabildiğine dikkati çeken Kapuağası, nakillerin yüzde 75-80'inin daha çok aile yakınlarının bağışıylarıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

Hayati önem taşıyan ve canlıdan alınma ihtimali olmayan kalp gibi organların nakilllerinin daha az sayıda yapılabildiğini dile getiren Kapuağası, Bakanlık olarak ulusal koordinasyon sistemi kurulduğunu, bu sayede elektronik ortamda organların doku uyumuna ve belirlenen puanlama sistemine göre en adil şekilde ihtiyacı olan hastaya dağıtım yapıldığını bildirdi.

Akciğer için yurdışına sevk

Türkiye'de geçmiş yıllarda akciğer nakilleri için hastaların çoğunun yurt dışına sevk edildiğini dile getiren Kapuağası, 2011'de yurt dışında akciğer nakli yapan merkezlerin "kendilerine artık nakil için hasta gönderilmemesini istemesi" üzerine, nakil hastalarının büyük sıkıntı yaşadığını söyledi.

'Hekimler yurtdışında deneyim kazandı'

Kapuağası, Türk hekimlerin, akciğer nakli üzerine tecrübe kazanmaları için yurt dışına gönderildiğini hatırlatarak, "Yurtdışına akciğer nakli tecrübelerini artırmak için gönderilen ekiplerimizin yurda dönmesiyle, aktif olan akciğer nakli merkezimiz 1'den 5'e çıkarılmış ve yıllık nakil sayımız ortalama 3'ten 2012 itibarıyla 25 akciğer nakli gerçekleştirilmiştir" dedi.

Canlıdan-canlıya nakiller için de eğitim alacaklar

Kapuağası, "Bu naklin ülkemizde uygulamaya geçilmesi için çalışmalar başlatıldı. Bu amaçla, başarılı canlı nakilleri gerçekleştiren Avusturya ve Japonya gibi ülkelere ekiplerimiz giderek operasyonlara katıldı. Yeterli tecrübenin oluşması durumunda gerekli altyapılar en kısa sürede sağlanarak, canlıdan da akciğer nakline başlanması düşünülmektedir" diye konuştu.