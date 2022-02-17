Ukrayna- Rusya gerilimi; düştü mü düşmedi mi, kafalar karışık

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim devam ediyor. Rusya, Ukrayna’ya askeri müdahaleden yana olmadıklarını ve bazı askerlerini geri çektiğini açıkladı. NATO ve Batı ülkeleri ise sahadaki görüntülerin Rusya’nın iddia ettiğinin aksine, geri çekilme gibi bir duruma işaret etmediğini savundu. Dış Politika ile İçli Dışlı’da konuyu değerlendiren T24 dış politika analisti Barçın Yinanç, Rusya’nın Avrupa ülkelerine yönelik korkuyu canlı tutmaya çalıştığını söyledi.

Metin Kaan Kurtuluş ve Barçın Yinanç, Dış Politika ile İçli Dışlı'da bu hafta, Rusya-Ukrayna gerilimini, Erdoğan’ın BAE ziyaretini, Türkiye-İsrail ilişkilerinde gelişen yeni süreci ve 24. Kış Olimpiyat Oyunları’nda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

"Rusya-Ukrayna arasında savaş ihtimali hala devam ediyor”

Batı ve Rusya arasında bir güvensizlik ortamının hakim olduğunu söyleyen Yinanç, NATO’nun savunma bakanları düzeyinde yaptığı toplantıda verilen mesajlar ile Rusya’dan yapılan açıklamaları hatırlattı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un “Güvenlik meselelerinde geri adım atmadan bir takım diyaloğa açığız” mesajını hatırlatan Yinanç, Rusya’nın askerlerini geri çekmeye başladığı görüntüleri servis ettiğini ancak NATO’daki toplantıda bu görüntülerin ikna edici bulunmadığını söyledi.

“NATO Genel Sekteri’nin, konuşmaya açığız ama elimizde somut bir veri yok. Askerler geri çekiliyor ama silahlar bırakılıyor. Askerlerin her an geri dönüp savaşa girebilecekleri bir durum var o nedenle bir bunu inandırıcı bulmuyoruz” açıklamasını hatırlatan Yinanç, “Anladığımız kadarıyla mevcut şartlarda savaş ihtimali hala devam ediyor” dedi.

Ankara'nın, Rusya-Ukrayna krizine yaklaşımı

Yinanç, Ankara’nın Rusya-Ukrayna geriliminde arabulucu rolü üstlenmek istediğini ancak Erdoğan’ın temasları da dahil bu arayışların olumlu karşılık bulması ihtimalinin hala düşük olduğunu söyledi. Yinanç, “Ankara mevcut açıklamalara nasıl bakıyor? Anladığım kadarıyla Ankara’da da henüz tansiyonu düşürecek şekilde Rusya’dan inandırıcı adımlar atıldığına dair bir izlenim olmadığını düşünüyorum” dedi.

“Rusya krizi canlı tuttuğu sürece petrol fiyatları yükselecek"

Rusya’nın Ukrayna ile yaşanan krizi canlı tutmasının Rusya lehine ekonomik sonuçlarının olduğunu da belirten Yinanç, petrol fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekti. Yinanç, “Rusya krizi canlı tuttuğu sürece petrol fiyatları yükselecek. Rusya’nın böylesine bir askeri yığınaklanmayı yaparken ekonomi olarak etkilenmemesi söz konusu. Kriz ne kadar canlı kalırsa petrol o kadar yüksek olacak, ne kadar yüksek olursa da Avrupa'ya olumsuz olarak yansıyacak. Avrupa ekonomisindeki kısa ve orta vadede Rusya’nın işine gelen bir şey” dedi.

“BAE’deki gösteri, ‘biz sizinle iyi geçinmek istiyoruz’ mesajı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin de değerlendirildiği programda, BAE’de Erdoğan için yapılan karşılama törenine dikkat çekildi. Karşılama töreninin ülkelerin birbirine ve diğer ülkelere bir mesaj niteliği taşıdığını söyleyen Yinanç, “BAE’deki gösteri, ‘biz sizinle iyi geçinmek istiyoruz’ mesajının altının kalın şekilde çizilmesi anlamına geliyor” dedi.

Yinanç ayrıca, BAE ile hızlı normalleşme adımlarının Türkiye açısından ekonomik nedenleri olduğunu, BAE açısından ise jeopolitik nedenlerin daha baskın göründüğünü belirtti.