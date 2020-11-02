İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ihtiyaçları duyurdu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deprem sonrası süreçle ilgili durum değerlendirmesi yaptı.

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 91'e yükseldiğini açıklayan Soyer, "Yıkılan bina 7, hasarlı bina 504, yaralı sayısı 994, tedavisi devam eden yararlı 220, taburcu edilen yaralı sayısı 774, ağır yaralı sayısı 4, boşaltılan bina sayısı 1172, enkazdan kurtarılan kişi sayısı 106" dedi.

Depremle ilgili son verileri paylaşan Soyer, aynı zamanda deprem mağdurlarının ihtiyaç duydukları malzemeleri de açıkladı. Son 24 saatte ortaya çıkan tabloya göre ihtiyaçları açıklayan Soyer, "Seyyar tuvalet, duş, çamaşır ve kurutma makinesi, sahra hastanesi yatağı, çadır matı, dış mekan ısıtıcısı, pili aydınlatma, kamp sandalyesi ve masası ihtiyaçları devam ediyor" dedi.

Depremin yaşandığı 30 Ekim'den bu yana 2 bin 588 çadır kurulduğunu, 25 bin 990 battaniye dağıtıldığını açıklayan Soyer, uyku tulumu ihtiyacının tamamen karşılandığını söyledi.

Hasarlı binalara ilişkin bilgileri de paylaşan Soyer, "4 bin 424 tespit çalışması yapıldı. Bunların 3 bin 903'ünün hasarsız olduğu görüldü. Az hasarlı 397 bina, orta hasarlı 66, ağır hasarlı 42, yıkık 7 bina ve acil yıkılması gereken 7 bina tespit edildi" rakamlarını açıkladı.

Soyer yardım etmek isteyen vatandaşların söz konusun ihtiyaçları ayni oalrak karşılayabileceğini veya halkin bakkalı isimli internet sitesi üzerinden seçtikleri paketler üzerinden yardım edebileceğini belirtti.

Tunç Soyer'in açıklamasından önemli başlıklar şöyle:

Konteyner kent çalışmaları

"Konteyner kent için planlamamız var. Doğançay yakınında bir alan önerildi. Bize bu deprem kentsel dönüşümle ilgili bir yanlışı gösterdi. Yıkılan binalar ruhsatlı. Bu depremle birlikte bir ezber bozuldu. Bu deprem bizim için uyarıcı. Denizdeki fayın kırılmasıyla ortaya çıktı deprem. İzmirlilerin güvenli bir şehirde yaşaması için elimizden geleni yapacağız. Belediyemiz binasında hasar var. Ama ağır değil. Hasar tamamlanmadan içeri girilmeyecek."

"Bakanlıkla çalışma başlattık"

"Gönüllü kişilerde sürekli artış var. Değişen rakamlardan bahsetmek gerekirse sunulan çorba kasesi ve bardağı 42 bindi. Bu 59 bine çıktı. İçme suyu 98 bine çıktı. 12 bin litre ilave edilmiş oldu. Ekmekte 13 bin, süt yardımı 7 bine çıktı. Gıda yardımında artış var. 112 bin rakamına ulaşıldı. Çocuk maması konusunda 21 bin rakamına ulaşıldı. Çadır sayısı 2 bin 588'e çıktı. Battaniye, yorgan sayısında artış var. 369 bin maske dağıtımı yapıldı. Pandemi göz ardı ediliyor. Oradaki ihmali ortadan kaldırmamız lazım. Dün itibariyle yeni bir çalışma başlattık Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile psikolojik destek başlattık. Hem yetişkinlere hem de çocuklara"

Halkın bakkalı çalışması

"Halkın bakkalı çalışmasını bugün tekrar başlatacağız. Bir yemek, bir gıda, bir hijyen bir de uyku tulumu var. Site açıldığı andan itibaren 6 bin 900'e çıktı. Uyku tulumu sağlanmış oldu. Bu sevindirici. Mat konusunda destek var. İzmirlilerle iftihar ediyoruz. Uyku tulumu ihtiyacımız yok. dış mekan ısıtıcısına ihtiyacımız var. Pilli aydınlatma ihtiyacı ortaya çıktı. Seyyar tuvalet, duş, çamaşır makinesi ihtiyacımız var"

"Bakanlığa sunmak için yasal düzenleme önerisi hazırlıyoruz"

"Bakanlığa sunmak için yasal bir düzenleme önerisi hazırlıyoruz. Ağır hasarlı binaların tamamı 1992-97 arasında ruhsat alan binalar. 1999 deprem yönetmeliğine uygun yapılmamış. Burada büyük bir boşluk var"

"Tek bir derdimiz var; İzmir'de yaşayan insanlar güvenli bir şehirde yaşadıklarına emin olsun. Bu deprem çok daha ağır olabilirdi. Bu deprem bir uyarıdır. Artık birinci önceliğimiz bu"

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