İzmir'de 6,9 büyüklüğünde deprem | Hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükseldi, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor

Merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,9 büyüklüğünde deprem yaşamını yitirenlerin sayısı 95'e yükseldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı arama kurtarma çalışmalarının 5 binada devam ettiğini duyurdu.

AFAD tarafından yapılan son açıklamada, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 95 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 847’si taburcu edilmiş olup 147 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12’sinde çalışmalar tamamlanmış olup 5 binada çalışmalara devam edilmektedir" bilgileri paylaşıldı.

Sağlık Bakanı'ndan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "30 Ekim İzmir depreminde, şu ana kadar 85 can kaybımız var. 220 kişinin tedavisi halen devam ediyor. 3’ü ağır olmak üzere, 10 hastamız yoğun bakımda. 774 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi" ifadesini kullandı. Koca, enkazdan 58 saat sonra çıkarılan İdil Şirin ve 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek'in sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

76. saatte bir kedi kurtarıldı

Rıza Bey Apartmanı'nın çökmesiyle enkaz altında kalan kedi, 76. saatte arama-kurtarma ekiplerince fark edildi.

Yıkılan duvarları kırarak hayvana ulaşan ekipler, kediyi enkazdan çıkardı. Enkazdan kurtarılan kedi, veteriner hekimlere teslim edildi.

TIKLAYIN - Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 76. saatte bir kedi canlı olarak çıkarıldı

AFAD: 85 kişi yaşamını yitirdi, 994 kişi yaralandı

AFAD'dan yapılan son açıklamada, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 85 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 774’ü taburcu edilmiş olup, 220 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir." denildi.

Rıza Bey Apartmanı'nda özel cihazlarla dinlemenin ardından çalışmalar yeniden başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde sabah saatlerinde açıklama yaptı.

Kurum, "Tüm ekiplerimize şükranlarımı arz ediyorum. 962 vatandaşımız yaralı olarak kurtarıldı. 743 kişi taburcu oldu, 219 kişinin tedavisi devam ediyor. 9 vatandaşımız yoğun bakımda." dedi. Kurum yaşamını yitirenelerin sayısının 83'e yükseldiğini duyurdu.

Kurum, "Bugüne kadar 4 bin 424 binada, 33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık. Eşyasını alamayanlara 30 bin lira yardım yapılacak. Kışa gireceğiz. Vatandaşlarımızın geçici barınmalarını sağlamak için konteyner kent kurulumuna başlanacak. Ev sahiplerine 13 bin lira, kiracılara 5 bin lira taşınma ve kira yardımı yapılacak. Hasarlı binaların yıkımını başlatacağız" diye konuştu.

Bakan Selçuk: 5 milyon daha yardım ödeneği aktaracağız

Bakan Selçuk, "Her kurtarılan can ümidimizi perçinliyor. Bakanlık olarak psikososyal destek çalışmalarından sorumluyuz. Mobil sosyal hizmet merkezimiz mevcut. Bunun yanında Buca, Konak, Bayraklı ve Bornova'da da hizmet alabilirler. Kriz merkezinde de vatandaşlarla kesintisiz iletişim halindeyiz. 1500'ü aşkın vatandaşımızla görüşmüş durumdayız. Geçen cuma 5 milyon lira aktarmıştık. 5 milyon daha yardım ödeneği aktaracağız." açıklamasını yaptı.

Bakan Pakdemirli, "Elif’e çok sevindik. Enkaz kaldırma faaliyetlerinin takibi yapılıyor. AFAD ekiplerine ve sahada bulunan ekiplere teşekkür ediyoruz. Tarım alanlarında genel anlamda bir zarar yok. Hasar gören balıkçı tekneleri ile ilgileniyoruz. 13 baraj ve göletteki çalışmalarımız da devam ediyor." ifadesini kullandı.

32 kişinin yaşamını yitirdiği Emrah Apartmanı'nda çalışmalar sonlandırıldı

Emrah Apartmanı

6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda yürütülen arama kurtarma çalışmaları enkaz altında kalan son depremzedenin de çıkartılmasıyla sonlandırıldı.

Sabaha karşı çıkartılan 1 kişinin cansız bedeniyle Emrah Apartmanı’nda çalışmalar sonlandırıldı. Çalışmalar kapsamında Emrah Apartmanı’nda 15 kişi enkazdan yaralı olarak çıkartılırken, 32 kişi de hayatını kaybetti. AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasının ardından enkazda arama ve kurtarma çalışmasına katılan tüm ekipler enkazdan çekilerek görevi belediye ekiplerine bıraktı. Belediye ekipleri de 32 kişinin yaşamını yitirdiği ve moloz yığınına dönüşen inşaatın enkazını kaldırmak için çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

65. saatte 3 yaşındaki Elif Perinçek yaralı olarak kurtarıldı

Elif Perinçek

Doğanlar Apartmanı'nda 65'inci saatte bir mucize yaşandı. 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan canlı olarak kurtarıldı. Elif'in çıkarıldığı alanda dinleme yapılıyor.