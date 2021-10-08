Tiyatrocular anlatıyor: Bakanlığın vermediği 'destek' ve kültür sanatta yaşanan sorunlar

Kültür Bakanlığı’nın özel, bağımsız tiyatrolar için açıkladığı “destek”, tartışmaları ve itirazları beraberinde getirdi. Pandemi döneminin ağır hasarı üzerine açıklanan rakamlardan, destek verilen tiyatrolara kadar pek çok tartışma gündemde.

Bakanlık 44 tiyatroya destek vermezken, verilen desteğin yetersizliğini dile getiren kültür sanat dünyasında ise ‘devletin ülkenin tiyatrolarını tanımadığı’ ifade ediliyor.

Destek verilmeyen Moda Sahnesi’nden Onur Ünsal, BGST Tiyatro’dan Cüneyt Yalaz ve verilen desteği ‘yetersiz’ ve ‘adaletsiz’ olduğu gerekçesiyle geri çeviren Kadıköy Boa Sahne’den Aytekin Atabey, pandemi döneminde tiyatroların yaşadığı sorunları, devlet tarafından verilen desteklerinin yetersizliğini ve kültür sanat dünyasında pandeminin etkisini Akustik24’te Ayşen Güven’e anlattı.

Bakanlığın destek verirken tiyatroların giderleri, ihtiyaçları ve uğradığı maddi manevi zararın yeterince göz önünde bulundurulmadığını söyleyen sanatçılar, kültür sanat dünyasının ölüme terk edildiğini söyledi.

Tiyatroların ihtiyaçlarının ve kültür sanat ihtiyacının doğru değerlendirilmediğini söyleyen sanatçılar, “Tiyatrolara karşı bir değerlendirememe, ölçmememe, bilgisizlikle hareket etme var” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan hiçbir destek alamadıklarını söyleyen Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu tiaytro sanatçısı Cüneyt Yalaz, destek alamamalarına ilişkin açtıkları davaların devam ettiğini, bakanlığın ise dava açmalarının ardından, davalarda ısrarcı olmaları nedeniyle destek vermemekte direttiğini söyledi. Açtıkları davalar sonucunda mahkemelerin bakanlığın kriterlere uymadığı yönünde karar verdiğini söyleyen Yalaz, “Fakat bakanlık ısrarla bunu uygulamıyor. Bir hukuksuzluk yok diyor. Devlet kendi hukukunu tanımıyor aslında. Biz bu yıl içinde AYM’ye de başvurduk. Ancak yine destekten mahrum bırakıldık. Bakanlık, bize açıkça aslında ‘davalardan vazgeçmezseniz alamazsınız’ demiş oldu. Biz de bunun çok hukuksuz ilkesiz e devlet tanımı ile alakasız olduğunu söyledik ve dava açmaya da devam ediyoruz. Açmaya da devam edeceğiz” dedi.

Verilen desteği ‘yetersiz’ ve ‘adaletsiz’ olduğu gerekçesiyle geri çeviren Kadıköy Boa Sahne’den Aytekin Atabey ise Bakanlığın açıkladığı desteğin tiyatrolar için bir destek olarak sayılamayacağını söyledi. Pandemi döneminde kültür sanat dünyasının ve özellikle tiyatroların yok sayıldığını dile getiren Atabey, “Çabalayan, üreten, direnen bu kadar kanlı canlı bu kadar gözümüzün önünde olan bir şey varken ya bu noktayı görmezden gelecektik ya da yanlış olduğunu söyleyecektik” dedi.

Sinema ve tiyatro oyuncusu Onur Ünsal ise kültür sanatta da diğer birçok alan gibi yolsuzluk olduğunu, birçok kentte göstermelik tiyatrolar açılarak bakanlıktan bütçe alındığını söyledi. Tiyatro özelinde yapılan dayanışmanın yetersiz olduğunu söyleyen Ünsal, bunun kendi başına çözüm olmayacağını söyledi.

Sanatçılar, devletin kültür sanat alanına bir ekonomik sektör gibi baktığını ve buradan bir artı değer elde edemeyince görmezden geldiğini dile getirerek “Bütçedeki payımızı istiyoruz” dedi.