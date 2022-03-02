Prof. Dr. Ayata: 6 liderin imzaladığı bu metin bir rejim değişikliği metni; ittifak sorunları rejim ile bağlantılı anlatmazsa çok büyük yanlış yapar

Türkiye'nin dünyada da bilinen sosyologlarından Prof. Dr. Sencer Ayata, 6 muhalefet partisinin imzaladığı 48 sayfalık Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metninin bir rejim değişikliği metni olduğunu söyledi. 6 partinin imzaladığı metindeki mesajları yorumlayan Ayata, "Metinde Meclis’ten çok sistemi güçlendirecek detaylar var. Metinde yerel merkez dengesi yeniden kurulacak denmesi önemli" dedi.

ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nün yanı sıra Oxford ve Harvard üniversitelerinde de öğretim üyeliği yapan, CHP yönetiminde olduğu dönem CHP Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu'nu kuran Prof. Dr. Sencer Ayata, 6 muhalefet partisinin imzaladığı 48 sayfalık Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metninin verdiği mesajları ve muhalefetin bundan sonraki yol haritasını T24 ekranında Murat Sabuncu'ya değerlendirdi.

“İdeolojik farklılıktan ziyade ortak noktalara yaklaşıldı” diyen Ayata, muhalefetin sadece bu metni açıklamakla yetinmemesi gerektiğini ve rejimin neden yürümediğini anlatması gerektiğini ifade ederek "Mevcut sorunlar rejim ile bağlantılı anlatmazsa çok büyük yanlış yapılır. Rejim değişikliğinin önemini anlatmak başlı başına önemli" diye konuştu.

Altı muhalefet partisinin lideri bugün “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'' çalışmasını kamuoyuna sunarak, 48 sayfalık metne imza attı.

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA ve Gelecek Partisi genel başkanları Ankara'da bir araya gelip halkın önünde Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metnine imza attı.



Ortak mutabakatın çizdiği çerçeve ve semboller neler?

Tarihi imzanın ardından ittifak 6'lı mı oldu?

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Toplum Bilimci Prof. Sencer Ayata, Murat Sabuncu'ya yorumladı.

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