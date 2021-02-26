Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı

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Restorasyonu tamamlanan İstanbul Beyoğlu'ndaki tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı açılış töreninde konuşurken, "Artık bu sinemada gala ve prömiyer gösterimleri dahil en nadide eserler seyircisiyle buluşabilecek. Atlas Sineması ve Sinema Müzesi'nin şehrimize kazandırılmasına katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

70 yıllı aşkın tarihiyle İstanbul'un en eski sinemalarından biri olan ve 2 yıl önce başlayan restorasyonu tamamlanan Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, kapılarını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı.

Çok sayıda ünlü isim törenin kırmızı halısında boy gösterirken, Hollywood'un en ünlü aktörlerinden Jason Statham da açılışa katıldı. Programın gerçekleştirildiği alana gelen Statham, burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la fotoğraf çektirdi.

"Müze, sinemasever gençler için bir eğitim üssü"

Tamamlanan restorasyon çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, "4K projeksiyon, 3 boyutlu perde sistemi, 7+1 ses sistemimiz bunların tamamının Atlas Sineması'nın içerisinde" olduğunu söyledi. Yılmaz, müzenin aynı zamanda sinemasever gençler için bir eğitim üssü olarak tasarlandığını belirtirken, "Kendi ellerindeki görüntüler için ses ve montaj odamızı kullanabilirler. Dünya sinema arşivini kullanabilirler" dedi.

Öte yandan müzede özel koleksiyonlara da yer verildiği bildirilirken, dünya sinemasına ilişkin bilgi ve belgelerin yanı sıra Türk sinemasından baş yapıtlar da sinemaseverler için sergilenecek.​​​​​​

Törende konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türk sineması deyince akla malum Yeşilçam gelir. Atlas Sineması da adı Yeşilçam'da çekilen filmlerle ve bir devrin sembolü olan ve ustalarla özdeşleşmiş bir mekandır. Aynı zamanda Atlas Sineması 1870'lerde inşa edilen şu tarihi binasıyla da İstanbul'un en güzel mimari eserlerinden biridir. Sinema olarak 1948 yılından beri İstanbullulara hizmet veren Atlas Sineması'nı her şeyiyle yeniledik. Artık bu sinemada gala ve prömiyer gösterimleri dahil en nadide eserler seyircisiyle buluşabilecek.

"Türk sinema tarihinin tüm bilgilerini içeren dijital hafıza havuzu da bu eserin bünyesinde yer alıyor. Sinemamızın kazandığı tüm ulusal ve uluslararası ödüller de burada sergilenecek. Beyoğlu Kültür Yolu Projemizin önemli duraklarından olan Atlas Sineması ve Sinema Müzesi'nin şehrimize kazandırılmasına katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.

"Salgın sebebiyle turist sayısında bir düşüş yaşanmış olsa da, normalleşmeyle birlikte çok daha yüksek turist sayılarına ulaşacağımızı biliyoruz. Seyahat kısıtlamalarını kaldıran ya da hafifleten her yerde ülkemize yönelik rezervasyonlarda patlama yaşanıyor. Sağlıklı ve bereketli günlere geleceğimiz vakitler yakındır.

"Bu güzel şehri hâlâ hakkıyla değerlendiremediğimize inanıyorum"

"Bu güzel şehri hâlâ hakkıyla değerlendiremediğimize inanıyorum. Tarihi ve tabii güzellikleri, insani zenginlikleri, kültür ve sanat iklimi bakımından İstanbul'la kıyas dahi edilemeyecek yerler çok daha fazla turist çekiyor. İstanbul'un tek başına 50 hatta 100 milyonluk bir turist ağırlama potansiyeli barındırdığını söyleyebiliriz. Hem İstanbul'da, hem de ülkemizin her köşesinde potansiyelimizi harekete geçirmemiz gerekiyor. Son 18 yılda bu doğrultuda ülkemize önemli yatırımlar yaptık. Mekan sayımızı 858'den 4139'a çıkarırken, etkinlik sayımızı 34 binden 110 bine yaklaştırdık. Bu etkinliklere katılan izleyici sayısı da 114 milyonu buldu. Tiyatrolar, sinemalar, kültür merkezleri, sanat merkezleri, opera salonları milletimizin ve tüm insanlığı hizmetindedir.

"Beyoğlu Kültür Yolu sinemamızın yanında, Galta Port, Galata Mevlevihanesi, Mehmet Akif Ersoy Müze Evi, Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi'ni de içeren dev bir projedir. Ben artık Atatürk Kültür Merkezi demiyorum, biz orayı opera binası olarak hazırlamış durumdayız. Bu yılın sonuna doğru açmayı planlıyoruz. Atatürk Kültür Merkezi'ni önümüzdeki yılın ortasında halkımızın hizmetine sunacağız. Taksim Camii'mizi de gelecek yılın Ramazan ayına yetiştirmeyi planlıyoruz.

"Emek Sineması, 193 yılında çıkan bir yangında mahvolmuştu. 2016 yılında İstanbul'umuza kazandırdık. Bugün Emek Sineması şehrimizin kültür sanat faaliyetlerinin en önemli eserlerinden biridir. Mehmet Akif Ersoy'un Mısır Apartmanı'ndaki evini müzeye dönüştürüyoruz. Bu müzeyi de 12 Mart'ta hizmete açıyoruz. Narmanlı Han İstiklal tünelinin girişinde, 1831 yılından beri nice ünlü ismi ağırlamış, bölgemizin sembol imkanları arasındadır. Burası da restore edilerek yeniden hayat buldu. Geçtiğimiz Haziran ayında kapılarını yeniden açan Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi İstanbul'un sanat damarlarından biridir. Galata Mevlevihanesi 1491 yılından beri tasavvuf dünyamıza ışık tutan bir ibadethanedir. Bu mekanın şehrimize kattığı değeri tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duruyoruz. Galata Kulesi de restore edilerek yeniden şehrimize kazandırdığımız eserler arasında yer alıyor.

"Nisan ayından itibaren Galata Port'un faaliyete geçmesini bekliyoruz"

"Galata Port projesi. Tamamlandığında İstanbul'un hem kültür sanat hayatına, hem turizmine çok büyük katkılar sunacak bir atılımdır. Dev turizm gemilerinin yanaşacağı bir yer haline gelecek. Sadece turizm sektörüne 5 milyar dolarlık ilave katkı sağlaması beklenen Galata Port. 25 milyon ziyaretçi, 7 milyon turist ve 1,5 milyon gemi yolcusu potansiyeliyle dünya çapında bir projedir. Proje içindeki tarihi Tophane Saat Kulesi yıl boyunca pek çok ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapacaktır. Bu mekan benim doğup büyüdüğüm bir mekan. Bir Beyoğlu çocuğu olarak burada doğdum, büyüdüm, yetiştim. Heyecan biraz da buradan geliyor. Nisan ayından itibaren Galata Port'un faaliyete geçmesini bekliyoruz. Sadece bu yıl 350 bin yolcu taşıyan gemi rezervasyon yaptırmıştır. Önümüzdeki yıl bu ilginin 5 katına çıkacağına şimdiden inanıyorum.

Şehrimizin hâlâ geliştirilmeyi bekleyen nice güzelliklerini hizmete alarak tüm hedeflere ulaşacağız. Yapılacak daha çok işimizin olduğunu görüyorum. Turizm sektöründe dünyanın lideri olmaya giden bir ülke durumundayız. Tarihi ve kültürel zenginliklerimizi ne kadar iyi korur ve geliştirirsek, millet olarak o kadar çok kazanırız. Bu bizim medeniyet birikimimize ve coğrafi mirasımıza sahip çıkmamızın bir gerekliliğidir. Kültür meselesini önceliklerimizin en başına alarak güçlü bir içerikle de tahkim edeceğiz. Atlar 1948 İstanbul Sinema Müzemizin hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel eserin kazandırılmasında emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanımı ve tüm ekibini, özellikle güzel sanatlardaki mimarından mühendislerine kadar hepsini de şahsım, milletim adına kutluyorum, tebrik ediyorum."